十字固 Armbar教學｜最常見降服技之一　利用槓杆破壞手肘關節

十字固（Armbar）是一種基本而又有效的降服技，不論在MMA，還是柔道、桑搏、巴西柔術、或者其他的submission grappling比賽，都常常能看到它的蹤影。在使用時，有幾點特別需要留意，例如自己的下胯不能離對手的肩太遠，或者雙腿要幫忙控制對方的手，另一個常被忽視的要點，就是使用十字固時最好能令對方的拇指朝天。 但背後的原理是什麼呢？

▍十字固的基本原理

+ 5 + 5 + 5

十字固是個相對簡單的降服技，很多新朋友剛學習寢技時，頭幾個學習的降服技就是十字固。十字固，通過用腿控制對方的手(雙腿通常會跨過對方的胸)，以下胯底著對方的肘部，雙手控制對方的手或手腕在自己的胸前，依靠拱起自己的下胯或倚後，導致對方肘關節過度伸展(向後屈曲)令對方投降。

如果下胯離對手的肩太遠，自己就很難控制對方的手，亦給予對手太多空間逃脫(如把肘按到地上)。而如果雙腿沒有控制對方的手，對方會有一定空間旋轉前臂，令下胯不能和肘關節對齊，也給予對手機會把你的腿推開作出逃脫。

在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組；而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的肌肉群組：肱肌brachialis、肱橈肌brachioradialis及肱二頭肌biceps brachii。（圖片來源自Wikmedia：http://bit.ly/2lvW2ON）

於此，可以看到寢技中為何能「以小勝大」——一個身形較小的人也能依靠技術降服更加強壯的對手。在十字固中，攻擊者重點使用的不是手部的肌肉，而是靠腰背及臀部肌肉，這些都是大的肌肉群組；而防守者，防止肘關節過度伸展的則只能靠相對之下很小的肌肉群組：肱肌brachialis、肱橈肌brachioradialis及肱二頭肌biceps brachii。這樣，攻擊者雖然身形較小，但其實是在使用大肌群去攻擊對方只以小肌群保護的關節。除非兩者的身形差別太過巨大，否則，攻擊者只要姿勢正確，防守者根本不能靠肌肉力量保護肘關節。

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▍為什麼要令對方拇指要朝天？

有兩個原因。一是因為角度，二是因為肱二頭肌的發力。

大家可以試一下，橫舉左手，做一個要求搭便車的手勢(也就是給個讚的姿勢)，可以看到肘關節應該是以一定角度指向地板的；現在，轉動你的拳頭，把拇指指向前方，你會發現肘關節有跟著轉動，現在肘應該是對著背面的；再次轉動你的拳頭，把拇指指向下，肘關節應該也會跟著轉，而肘現時則指向天。

如果你是躺著的話，剛剛拇指指向前方就會變成是朝天，而這個時候你的肘關節就和對方的胯對齊，亦即最適合十字固的角度。

另外，最能保護肘關節不過度伸展的肌肉是肱二頭肌，但是，如果前臂內翻(pronation)的話，能發出的肌力則會大大減低。

其實，不令對方拇指朝天，有些時候也能降服對手的，但是，令對方拇指朝天的話，因為角度最適合，同時又能阻止對方發力，成功率會增加不少。

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▍MMA比賽中的十字固實例

十字固又怎能不提十字固女王Ronda Rousey 呢？2012年Strikeforce: Tate vs. Rousey，可以看到她在這場比賽中，有意識的把Tate的手轉到拇指朝天以完成動作。

UFC 111，當時的次中量級王者Georges St. Pierre對上Dan Hardy ，以上可以看到GSP已經去到十字固的姿勢，但Dan Hardy的肘關節位置太高，他的雙腳也沒有併攏，亦能看到他沒有令Dan Hardy的拇指朝天，因此未能終結比賽。（有說GSP他當時名氣大，有多個品牌贊助，斷人一手有損自己名聲，但這也只是陰謀論而已）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2lNMa7l）

在2016年12月29日的RIZIN， 那須川天心對上Nikita Sapun。 那須川天心是日本的天才立技選手，這是他的第一場MMA比賽。比賽途中Nikita Sapun拿到了十字固的位置，但是他沒有把天心的手指朝上，雖然依舊對天心的肘做成很大壓力，但角度未足以令天心投降，鬆脫後天心亦不負日本觀眾厚望，在立技中擊倒了對手。

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