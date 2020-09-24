VR斬蓆｜《Katana X》虛疑斬蓆練刃筋　作為訓練效果如何？

在日本居合中，試斬是其中一個訓練環節，當中又以「斬蓆」最常見。有效的試斬是測試刃筋是否準確，攻擊是否準確有效。但害怕沒有地方、價錢又貴、又不想收拾場地？不如試試VR斬蓆。

「斬蓆」試刃筋

試斬中的蓆是草蓆，而為了節省成本，在日本主要是來自定期棄用的榻榻米(榻榻米為日語Tatami音譯，日本稱為「疊敷」)。為了物盡其用，日本亦會定期收集這些需替換的榻榻米，以廉價或免費的一大車廂送往其他道場。道場回收後，經過藥水泡浸後可用來進行試斬，最後才進行分類回收並焚毀。

草蓆之所以成為試斬工具，是因為草蓆是用柔韌的草莖編織的蓆子，一般草蓆不能折疊，只能卷起來。這些草莖讓草蓆的纖維組織非常豐富，韌性非常高，當經過浸水後，會與我們人體肌肉十分相似(浸水所需時間因應草蓆種類而有差別)。當多卷草蓆紮起一捆，它的強度厚度和人體相似。而且榻榻米草蓆的長度，亦容許劍士一氣呵成做一些來回幾刀的試斬練習。

斬草蓆十分考究劍士的用刀刃筋準繩、力量和速度，若果用力和落刀角度不妥，是很難有效一刀斬開草蓆堅韌的纖維。所謂「刃筋」，簡單而言就是「刀刃的切入角度」，假如斬擊的路線與鋒口不成一致，切割力度會大大減低，斬不過目標，變成「片」過表面。斬草蓆時，若果刃筋不準確，便不能順利一刀俐落斬開草蓆。

除了日本居合練習，世界各國歐洲劍術比賽，亦已加入了試斬環節，以測試武者所出攻擊是否有效斬斫技，抑或只是片過、拍過對手。

+ 5 + 5 + 5

《Katana X》的優點與缺點

《Katana X》是一款模擬日本刀的VR遊戲，開發者指需要良好的身體控制和手眼協調能力，才能獲得高分，使這遊戲很適合真正的刀劍研習者。它的開發者指雖然此遊戲來自那個經典切水果遊戲，但想玩家能得到更像真實使用刀劍時的體驗。

著名HEMA 習者Skallagrim 最近就嘗試了這個遊戲，他指這個遊戲的「刃筋」與速度計算都很好，假如切入角度不對、刃筋在揮刀時有扭轉、或者速度太慢，都不能順利斬開虛疑草蒲。但與其他的VR兵器遊戲一樣，拿著的兵器沒有重量，只用腕力已經有足夠速度斬開虛疑草蓆，而且也沒有斬真草蓆時草蓆給予的阻力。他也指出不能雙手持刀亦是個缺點：

有VR 的朋友不仿一試，分享一下感受。

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