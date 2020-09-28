RIZIN 24｜毆打師弟相撲手首戰MMA　天心判定擊敗ISKA王者皇治

過去因毆打其師弟被停賽，及後再犯而宣布提前退役的前相撲力士上山剛，於這次RIZIN 24中首戰MMA；另一方面，那須川天心再次在RIZIN 的Kickboxing比賽上場，對上在 K-1亦有名氣的皇治。

RIZIN 24當晚的壓軸賽事，那須川天心對皇治。圖片來源：RIZIN官方圖片 https://jp.rizinff.com/_ct/17395727

前相撲力士上山剛首戰

原名上山剛的貴之富士三造，在2018年昇為十兩，中途退賽，並因比賽後毆打其師弟而被停賽。按維基語，這導致他退回到幕下級別。他於2019年3月返回十兩，並於2019年7月在該部取得了最好的成績，戰績為11勝4負。然而，他在8月31日的稽古後再次襲擊了一名師弟。他在2019年10月自行宣布退役，以免與日本相撲協會在施加更嚴厲的刑罰，並以此有權獲得遣散費。

在2020年7月時，他宣布正在接受「大和魂」Enson井上的MMA訓練，更於9月27日的RIZIN 24中上陣，對上新西蘭綜合格鬥選手兼職業摔手，藝名James Raideen的Dylan James。

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比賽開始時二人都打出了重重的右拳，但很快就開始了纏鬥，有相撲背景的上山剛就把Dylan James壓在底下。Dylan James雖然保持著龜式防守，但上山剛在上方以地面膝擊攻擊下方Dylan James的頭部，在最後十秒就轉變成GNP的攻擊。結果在第二回合開始前，醫生停止了比賽，上山剛以TKO獲勝：

這場比賽看到上山剛仍有很大進步空間，但畢竟剛由相撲轉到MMA，而且他現時只是23歲，繼續比賽的話或者能成為日本重量級的新星。

朝倉海 vs 丸山昌治

RIZIN 冠軍朝倉海這次只需要一回合，就擊敗了對手丸山昌治。朝倉海開始的高踢得手後，就已經掌握住場面，最後以1．2組合拳，加上足球踢就終結了賽事：

這已經是朝倉海連續第二次以足球踢完結比賽，在八月時也亦以此方式擊敗了扇久保博正。

那須川天心 vs 皇治

這次RIZIN 24的主賽是那須川天心對上ISKA王者皇治。皇治在K-1中也曾與武尊於2018年12月對上過，但當時皇治以判定落敗。

那須川天心在三個回合中打出多個重擊，閃電般的快速組合拳、沉重的踢擊、多個準確的飛膝，更有空中轉體的「Domawashi」，若非皇治夠「硬淨」，早已在第一回合倒下。但這並未有阻止天心再贏一場，現時天心的Kickboxing戰績為36勝0負，認真厲害。

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