【古泰拳源流】源於泰國東部　打法剛陽硬朗的Muay Korat

古法泰拳(Muay Boran)大約成形於14世紀左右，並根據不同地域，而分為東部Muay Korat、中部 Muay Pak Kiang、Muay Lopburi、Muay Ayuthaya和南部Muay Chaiya、 Muay Maa Yang等多種風格。這些來自不同地域的古泰拳各有特色，我們今次就先介紹一下東部較出名的Muay Korat。

泰拳在拳風上籠統來說可以有南北之分。大抵北方及東北一帶，Muay Korat和Muay Lopburi，拳風偏向較剛陽硬朗（泰文稱這類泰拳風格為 Muay Lug）；而在南方如Muay Chaiya則偏向為陰柔靈活拳風（泰文稱這類泰拳風格為Muay Giaw）。

古代因泰國與緬甸等國的多年交戰，文獻保存有限。Muay Korat起源於泰國中部偏東Nakhon Ratchasima地區(簡稱 Khorat或Korat)，據說有過千年傳統，自阿瑜陀耶王國時期就已經是當地戰士用來保家衛國的武藝。Muay Korat於泰王拉瑪四世(Rama IV, 1851-1868)時開始向公眾普及，由Korat地區總督Phra Hemsamahan將之傳授給徒兒Deng Thaiprasert，再由Deng Thaiprasert向泰王獻技，並最終贏得了皇家拳賽。

Korat地理位置。圖片來源：網上圖片

**Muay的意思是指鬥技、拳法

站樁

硬朗的Muay Korat，為了保持穩重的風格，在站樁(Stance)上有別於其他泰拳站姿。首先，Muay Korat要求前後腳直距長，橫距近乎零雙腳腳尖向前，前後置於中線，前腳腳尖向前，後腳容許腳跟稍離地，人的重心傾向前腳，一旦檔格重擊，後腳腳跟可以由離地禦力而下壓貼地。手樁方向，同讓前後手直距長，前手尤較現代泰拳要前，與腳樁一樣，前後手同樣與頭部置於同一中線。

Muay Korat紮手帶位置亦甚有風格。Muay Korat雖然同樣以麻繩紮手，但手帶位置纏至進手肘位置，用意為進一步防禦敵人重腳。可留意以下片中紅方Muay Korat使用者的站姿和手帶綁法，與現在泰拳有明顯分別：

拳法及腳法

拳術方面，拳型打「日字」（原意是士兵手持着長劍時出拳），以中軸線進攻為主。在泰拳流派來說，Muay Korat較喜歡主動出擊捉實敵人，而其勾拳甚具特色，Muay Korat勾拳又稱為Mahd Wiang Kwai（英譯Throwing the Buffalo Punch，原文意思為能殺死一隻水牛般強勁），勾拳幅度較一般西拳少，重點是出拳時前臂180度內旋，以日字拳型，拇指向地下，手指在外面，利用拋力以手背攻擊敵人頭部，尤其耳部位置。

腳法上，出腳以直蹬為主，配合蹬腳而較少單用膝攻擊。腳尖強調直指前方，Roundhouse Kick側身幅度較現代擂台競技要求為大。Muay Korat Roundhouse Kick踢法與現代Roundhouse Kick(較硬的脛骨正面踢向身體)有異，除了因為時代不同，亦據說這踢法可能是避免給對方以腋下夾實小腿動彈不得的情況出現，因拳手腳掌豎直，只要一抽腿便較易逃出對方鎖技。

+ 2 + 2 + 2

Muay Korat腿拳配合，在泰拳流派來說較注重連消帶打或直接逃離攻擊範圍，甚少只單檔攻勢。

Muay Korat以打法大開大合，剛陽硬朗見稱，拳路腳法注重重心穩重、身體平衡和安全，拳手會耐心等待時機才出擊，相對來說也較南部的Muay Chaiya輕視靈活性。另一方面，為了彌補不夠靈活的問題，Muay Korat也會在增強拳腳攻擊力方面下苦工，例如Roundhouse kick其中一個常見鍛煉方法便是長時間練踢蕉樹，希望鍛鍊一般較用到的肌肉群，強化這些部份發力。

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