踢擊教學｜UFC現高難度360後旋踢KO　武編教你三個重點輕鬆學懂

在昨日的UFC Fight Night 179中，驚現兩記旋轉踢法KO！其中Buckley的「吊腳跳躍後踢」更鐵定入選UFC年度KO！小編親身示範，為大家分析一下這記KO的動作細節。同時回顧一下，UFC歷代的經典後旋踢KO。

▍UFN驚現兩記後旋踢KO Buckley高難度

（影片擷取自：YouTube，https://bit.ly/36RyBdM）

雖然Cory Sandhagaen 擊倒前冠軍挑戰者Marlon Morases 的後旋踢已經相當精彩，但一眾拳迷的目光卻被副賽的另一記「高難度後旋踢KO」所吸引。

（影片擷取自：YouTube，https://bit.ly/3dk1Hn5）

在Joaquin Buckley 對上Impa Kasanganay 的第二回合中，Buckley 一記上段旋踢（Roundhouse Kick）踢在對方的擋格上，Kasanganay馬上單手扣住Buckley 的踢擊腳，使其處於單腳站立的狀態。

+ 7 + 7 + 7

當踢擊腳被抓住後，一般情況會教拳手向上抽回踢擊腳，或是把踢擊腳向下扭再使勁抽回，甚至抽腳同時補上轉身鞭錘（Spinning Back Fist）。但Buckley 卻在扭轉踢擊腳的同時，借助抓腳力度跳起踢出一記「跳躍後踢」（Jumping Spinning Back Kick）。即使Kasanganay 右手好好的放在頭側防守，但Buckley 的踢擊從中路切入，正中Kasanganay 面門，直接使其倒地不起。

這記嘆為觀止的KO 不單使Joaquin Buckley 贏得當晚的「最佳表現」獎金，更鐵定刻入UFC KO歷史當中。

那就是暴露了。我見到他仍扣住我的腳，令我能夠借力保持平衡，於是我便轉身踢擊。我瞄準踢擊並取得理想的結果。雖然我當時知道重重踢中，但我仍不肯定是否足以KO他，直至我見到他倒地不起。 Joaquin Buckley

Buckley 又透露自己一直有練習這種踢擊，唯一不同的是沒有對手抓住自己的腳，所以這記KO絕非單純的僥倖。

到底這記高難度「吊腳跳躍後踢」有什麼技術要點？且讓編輯W 親身示範，為大家分析一下這記KO的動作細節。

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▍騙下擊上、直取中路的「360 Back Kick」

Buckley 口中所練習過的踢擊，可能是類似跆拳道中稱為「360 Back Kick」的踢擊。它跟普通「跳躍後踢」（Jump Spinning Back Kick）難度更高，會有「踏步抽腿跳起」的動作，而不是直接原地跳起，更加講求踢擊者的騰空能力及凌空身體操控。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/0WKO8q9n_lE）

在2014年舉行的「Glory 16」中，Raymond Daniels 便以這記「360後踢」擊倒對手。Daniels 巧妙地以輕觸式側踢作部署，使對手防守下沉至腹部，露出頭部空檔。然後Daniels緊接一記跳躍後踢，正中對手下巴，清脆使對手「一字馬」倒下，擊倒對手。

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▍武編親身示範動作要點

雖然在西方世界中，這記踢擊被稱為「360 Back Kick」，但其實在動作發力上後踢屬於「直線腳法」一類，並不強調「旋轉」。

不過為什麼很多人會以為後踢是要「轉」的呢？主要是因為「360後踢」中包含把躍起背部指向對手的動作。但正如側踢般，轉向動作只是為了進入發力前的位置，並不是踢擊發力的主要部份。

後踢、後旋踢、跳躍後踢、跳躍後旋踢的分別。（梁煒陽攝）

360後踢跟後踢類似，是推髖發力為主，再加上雙腳快速交替把腳蹬出，所以其實並不需過多的旋轉動作。所謂的「旋轉」只是由側身移動到背部指向對手的發力位置。假如大家過份注重旋轉的話，踢擊腳反而很難踢出筆直刺出的軌跡，反而更似是「後旋踢」（Spinning Kick）的孤線踢擊。

可是在Buckley 的例子可見，大部份對手都會集中頭側的防守，若從兩側踢擊的話，很可能會擊中對方的擋手。不過有時力量足夠，或像Cory Sandhagaen 般擊中額頭兩側，還是可以擊倒對方的。

以下由編輯W 示範一下「360 Back Kick」的動作要點。

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▍要點一：凌空腳主動扭下，不是向上抽起

（梁煒陽攝）

首先，很多人會以為被抓腳應該向上抽起，增加騰空力來完成踢擊。但其實不然，假如凌空腳跳起的話，支撐腳的力度會變成向上，而且髖部先會向上提起，反而妨礙換腳動作，令踢擊腳的蹬地力無法有效傳送至踢擊上。

（梁煒陽攝）

凌空腳應主動扭向下，一來讓髖部下扭使背部指向對手，使後蹬動作瞄準對手。

▍要點二：髖部指後推髖，雙腳快速交替，不是髖部旋轉

（梁煒陽攝）

另一個誤解就是，以為踢擊時髖部應該主動旋轉，使踢擊腳更快踢向對手。這跟很多人認為「後踢」需要旋轉一樣。假如在後踢加上髖部大幅度旋轉的話，踢擊腳很難筆直蹬出，反而會隨著髖部踢歪。

（梁煒陽攝）

較好的做法是，當凌空腳扭向下後，盡量髖部後側指向目標，雙腳快速交替，再以推髖踢出。

▍要點三：踢擊腳膝蓋貼身直蹬，不要張開外擺

（梁煒陽攝）

不同膝蓋位置影響出腳的動作，大致分成兩種：從下方踢出，或從側面踢出，兩者各有不同特色。前者較適合一般後踢踢法，後者較適合近距離踢法。

因此有一些教學會建議初學者，合攏雙膝或雙膝夾住物件來習慣直線起腳。誠然，這方法或可改善初心者向外提膝的習慣，卻不能作為常設的動作訓練。因為筆者認為過分夾住雙膝反而會無法提起腳掌高度，令踢擊容易趨向由下而上的軌跡，較易失準。

▍細數UFC歷代經典迴旋踢KO

最後且讓大家重溫一下，UFC歷來所有經典後旋踢擊倒。

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