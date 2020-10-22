摔角｜WWE旗下三個拍攝場地被調查　被指為新冠病毒潛在散播熱點

武備志
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近日美國加州出現多個新冠病毒案例，當中的橙縣(Orange County)就決定派出抗疫專責小組追查源頭，向17個潛在散播熱點進行調查，當中包括了WWE職業摔角旗下的三個拍攝場地。

WWE ThunderDome。圖片來源：https://bit.ly/3bsGC96

根據美國廣播公司ABC旗下的WFTV報道，橙縣衞生部 (Orange Country Department of Health) 的Dr. Raul Pino要求「抗疫專責小組」(Strike Team) 調查城市內可能是新冠病毒蔓延源頭的十七個企業場所，而當中三個與WWE有關。這三個場所包括WWE現時以WWE ThunderDome之名進行直播拍攝的Amway Center、WWE訓練中心 (WWE Performance Center)，及早前為WWE NXT進行拍攝的Full Sail University。

對於被列入調查範圍，WWE就發布官方聲明重申公司有完善的防疫政策：

WWE並非向公眾開放，而是在閉門的環境中運作，在場的只有基本人員。作為正在進行的每周測試守則的一部份，Aventus Labs已為WWE的摔角手、公司員工、劇組人員和場地工人進行了超過10,000次的核酸測試，當中只有1.5%的測試呈陽性反應，比起目前全國平均5%以上的水平低。此外，密切接觸者與相關人士都須進行14天的隔離，直到獲得陰性測試後才可以回到崗位 。
WWE官方聲明

在9月的時候，當時用作節目拍攝的WWE訓練中心就曾發生一次的新冠病毒爆發，當時WWE採取了各種措施來遏制該病毒的傳播。除了一度讓拍攝計劃改動外，亦要更換演出的摔角手。之後WWE就對旗下的摔角手、員工和劇組人員等採取了更嚴格的病毒測試，拍攝場地也作出了調動。

曾向Dr. Raul Pino跟進消息的體育評論員Jon Alba之後就在Twitter上表示，WWE被調查並不代表WWE現時又有新一輪的爆發，很大可能只是之前爆發後帶來的影響。

另外，除了這十七個企業場所外，橙縣衞生部也指出當地的酒吧已被確定為新冠病毒的最大散播熱點。

【資料圖片】

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