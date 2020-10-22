摔角｜WWE旗下三個拍攝場地被調查　被指為新冠病毒潛在散播熱點

近日美國加州出現多個新冠病毒案例，當中的橙縣(Orange County)就決定派出抗疫專責小組追查源頭，向17個潛在散播熱點進行調查，當中包括了WWE職業摔角旗下的三個拍攝場地。

WWE ThunderDome。圖片來源：https://bit.ly/3bsGC96

根據美國廣播公司ABC旗下的WFTV報道，橙縣衞生部 (Orange Country Department of Health) 的Dr. Raul Pino要求「抗疫專責小組」(Strike Team) 調查城市內可能是新冠病毒蔓延源頭的十七個企業場所，而當中三個與WWE有關。這三個場所包括WWE現時以WWE ThunderDome之名進行直播拍攝的Amway Center、WWE訓練中心 (WWE Performance Center)，及早前為WWE NXT進行拍攝的Full Sail University。

對於被列入調查範圍，WWE就發布官方聲明重申公司有完善的防疫政策：

WWE並非向公眾開放，而是在閉門的環境中運作，在場的只有基本人員。作為正在進行的每周測試守則的一部份，Aventus Labs已為WWE的摔角手、公司員工、劇組人員和場地工人進行了超過10,000次的核酸測試，當中只有1.5%的測試呈陽性反應，比起目前全國平均5%以上的水平低。此外，密切接觸者與相關人士都須進行14天的隔離，直到獲得陰性測試後才可以回到崗位 。 WWE官方聲明

在9月的時候，當時用作節目拍攝的WWE訓練中心就曾發生一次的新冠病毒爆發，當時WWE採取了各種措施來遏制該病毒的傳播。除了一度讓拍攝計劃改動外，亦要更換演出的摔角手。之後WWE就對旗下的摔角手、員工和劇組人員等採取了更嚴格的病毒測試，拍攝場地也作出了調動。

曾向Dr. Raul Pino跟進消息的體育評論員Jon Alba之後就在Twitter上表示，WWE被調查並不代表WWE現時又有新一輪的爆發，很大可能只是之前爆發後帶來的影響。

This does NOT necessarily mean #WWE has had new COVID-19 outbreaks. I have reported on multiple outbreaks in the past several months within the company, and it’s likely those are the points of reference. What it DOES mean now is that the strike force will visit for a report. — Jon Alba (@JonAlba) October 20, 2020

另外，除了這十七個企業場所外，橙縣衞生部也指出當地的酒吧已被確定為新冠病毒的最大散播熱點。

【資料圖片】

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