【UFC】Jon Jones 持霰彈槍趕走疑似劫匪　指自己夠聰明不會開槍

一向麻煩多多的前UFC 輕重量級冠軍Jon Jones，在周日晚上又遇到了意外，但這次則並非因他而起。

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

「下次如果你要搶劫，請確保自己跑得比那個人快」

Jon Jones 可以說是這10年MMA界中，最具爭議性的人物之一。他在MMA中成就輝煌，2011年贏得冠軍後一直稱霸量級；但場外生活則非常糟糕，犯事、禁藥問題纏身，可說是浪費青春與時間。

這位UFC明星最近又有「麻煩」，日前他在Instagram上分享了一個視頻，該視頻顯示一個人正在接近Jones住所外的車輛。目前尚不清楚該人的意圖，但據Jones說，他不得不將這個人趕走，並且「最終用霰彈槍的槍口敲打了這個人的車門側窗」：

下次如果你要搶劫，請確保自己跑得比那個人快。他很幸運，我是個聰明人，不會在他逃跑時開槍射他。大家，我知道現在生活愈來愈艱難，但你的生命不值得為一些死物而冒險。 Jon Jones

Jon Jones 下戰或會是重量級比賽

+ 5 + 5 + 5

Jon Jones就在8月17日宣布正式放棄當時持手的UFC輕重量級冠軍寶座，並表示很大可能會轉戰UFC重量級賽事。當時他指：

剛剛與UFC進行了一個非常正面的交談。聽起來他們似乎願意為我下一場在重量級的賽事進行商討。這是好消息，那我現在就開始增加體重。 Jon Jones

其實Jon Jones自去年7月就已經表示希望到重量級賽事﹐並在今年5月表示希望與Francis Ngannou進行一場超級賽。當時就正因為與Francis Ngannou一戰和UFC在薪酬上有爭拗而讓Jon Jones與Dana White隔空罵戰。

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