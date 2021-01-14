Matrix｜袁和平以動作表現角色設定 特工用正拳鐵布衫有原因

因為最近Netflix上架了《22世紀殺人網絡》三部曲，使很多人又重溫了這套經典科幻武打電影。袁和平作為此電影系列的武術指導，除了把「港式」武打風格帶到荷里活，亦花了不少心思在角色構建上，例如片中的「特工」多以中擋及正拳攻擊，正以用來表現出其角色特點。

以動作表現角色

武術/動作指導不單要設計引人入勝的對打場面，角色的動作也要符合角色的性格和設定，使角色的動作與性格不至矛盾，更好的動作指導更能使觀眾在角色的動作中，加深了解角色。

舉幾個例子，《新鐵金剛智破皇家賭場》重啟了占士邦系列，也在開場的追逐戰中展示了這位新占士邦的魯莽、衝動及為求目的不擇手段的性格；《一代宗師》中葉問的詠春「只有眼前路」，使他在歷史洪流中不斷向前走；宮二的八卦掌的「身後身」，卻令她停留在為父報仇的過去之中，最後亦沒留後；元奎為李連杰的《最後一強》作武術指導，本片李連杰一人分飾兩角，邪惡李連杰用形意拳展示剛猛暴烈，正義李連杰同八卦掌表達圓活平和。

袁和平為《22世紀殺人網絡》設計動作時，亦有因應角色設定動作，當中「電腦人」 特工史密夫(Agent Smith)就令人印象深刻。（題外話，有翻譯把Agent 直譯做「電腦人」，的確史密夫是「電腦人」，但Agent有「特工」以及「網絡代理」兩個意思，語帶相關，「電腦人」就相形見絀了。）

正拳、中擋、鐵布衫

簡單介紹一下，特工們就是虛擬世界中的「電腦打手」，替電腦辦事，是電腦機器創造用來在虛擬世界中專門追捕目標的程式。

因為是電腦程式，加上被設計來抓人，所以他們都有著打不死、不怕痛，可以說是「打唔入」的身驅，加上可以避子彈的反應神經，普通人遇到他們只有逃跑這個選項。但因為主角Neo是「天選之人」，所以才能與他一戰。《22世紀殺人網絡》第一集的地鐵月台大戰，就能表現到當時仍是「特工」的史密夫「電腦人」特有的打法：

這一段除了重現《喋血雙雄》中周潤發與李修賢用槍指頭卻沒子彈那一幕，也看到了「特工」的打法令人覺得很「空手道」，而且還不是現今的「運動空手道」，而是過去70、80年代電影中的那種甚有刻板印象的「空手道」：中擋、下擋、上擋、正拳、前踢，還要很多時保持正身與弓步：

另外，特工們常常都會「用心口硬食十拳再還你一拳」。無獨有偶，現實中身體抗打能打要求極高的搏擊運動，就正是全接觸空手道。但「特工」們的全接觸味道不重，反而更像過去電影中的「鐵布衫」、「硬氣功」：

（截圖來自Youtube）

2007年的越南電影《The Rebel》，就有西裝鐵布衫一幕(1:50開始)

因為特工們是電腦程式，不怕痛，加上有過人體質，因此受到攻擊也可以「硬食」再反擊。為何會用正拳，很可能就是正身「硬食」後出拳，打出的就是空手道般的正拳。當然，袁和平也可能特意按排所有「特工」都用「類空手道」以方便動作設計，並與Neo的各種「類中國武術」動作做對比。

精武英雄

這一段地鐵月台大戰，令人想起同是袁和平作武指，李連杰的《精武英雄》。不論是「拳變指打要害」：

還是這「後翻踢」，以及「扣著手來打」，都令人覺得似曾相識：

（截圖來自Youtube）

兩套電影其實只差4至5年，雖然有些動作類近，但編排不同，就打出不同感覺，也看到袁和平功力所在。

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