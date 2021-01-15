UFC｜Khabib與足球名宿施多夫同場較技　下周或就復出與否會見UFC

雖然UFC主席Dana White多次表示會說服UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov再次出賽，不過Khabib似乎就正在享受自己的退休生活，早前就看到他在杜拜與荷蘭名宿施多夫（Clarence Seedorf）在足球場上並肩作戰。

Khabib Nurmagomedov。圖片來源：Getty Images

自去年10月宣布退休後，Khabib一直保持忙碌，進行了各式各樣的投資，當中更包括收購了俄羅斯綜合格鬥賽事Gorilla Fighting Championship，希望建立自己的賽事去發掘未來的新星。不過除了商業外，早前也有片段看到Khabib在杜拜踢足球，在球場上展示了他自己的球技。

與父親最喜歡的球星合照

自小喜歡足球，並是皇家馬德里的擁躉，Khabib早前與前AC米蘭及阿積士中場施多夫（Clarence Seedorf）在杜拜同場踢足球。Khabib也在自己的Instagram上發布兩人的合照，並表示施多夫亦是Khabib已故父親最喜歡的足球員。

不過因為片段中加入了快鏡的關係，沒能看到Khabib在球場上的真正速度：

經常與C朗拿度通訊交流

Khabib也是C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的球迷，兩人在2018年相見後成爲好友，之後經常以視像通訊。

在去年Khabib出戰 Justin Gaethje前夕，C朗更在Instagram的直播上向Khabib投下信心的一票，表示Khabib一定會贏。

Khabib與C朗合照。圖片來源：https://bit.ly/3su3wVK

依然復出有望？

Khabib之所以在杜拜出現，主要原因是堂弟Umar Nurmagomedov將會在1月20日於阿布扎比的「UFC格鬥島」上出戰。對此，UFC主席Dana White就表明他與Khabib會在阿布扎比碰面，並嘗試說服這位UFC輕量級冠軍再次出賽，完成父親生前為Khabib定下的30場全勝願望。

29場不敗的Khabib因為母親要求，而在10月的UFC 254獲勝後宣布退休。不過直至現時，UFC還是保留了Khabib現任冠軍的資格，加上有指他仍未離開UFC和USADA的藥物檢測計劃，讓不少人都猜想Dana White依然有機會說服他再打一場。

我一定會與他見面，因為我認為他應該再次出賽。看看他之前對Justin Gaethje的表現。看看他對之前所有對手所能做到的事情...我認為他應該再次出賽，我將竭盡全力讓他多打一場。 Dana White

Conor McGregor和Dustin Poirier將會在1月23日的UFC 257對壘，而Dana White就曾表示假如McGregor獲勝，他十分希望Khabib和McGregor能再打一場。不過假如Khabib真的堅持退休的話，那McGregor擊敗之後Poirier就會獲得爭奪冠軍腰帶的資格。

【資料圖片】

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