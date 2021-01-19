Logan Paul先打Mayweather再約戰雷神　前UFC冠軍批Jake Paul避戰

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-19 12:43

網紅 Logan和Jake Paul兩兄弟近日在格鬥界的新聞可謂一浪接一浪。自從Jake Paul於今年11月在拳擊賽中擊敗了前NBA球星Nate Robinson後就意氣風發，不斷挑起火頭，揚言挑戰Conor McGregor、Ben Askren和Michael Bisping等著名MMA冠軍。至於Logan Paul早前就落實會在2月對戰Floyd Mayweather，更點名希望之後能與飾演「雷神」的Chris Hemsworth一戰。不過對於兩兄弟積極的炒作行爲，不少格鬥界人士都嗤之以鼻。

Logan Paul。圖片來源：Getty Images

以網紅來說，言行出位的Logan和Jake Paul兩兄弟的炒作手段確實有其厲害之處。自從兩兄弟以拳擊為踏板後，兩人的確在拳壇都成爲了一定程度的話題人物。當然，技術上他們並非特別好，但每次出賽時，都有不少人都想看他們在賽前賽後羞辱對手或是被對手羞辱。原因很簡單，除了他們的支持者外想看他們出場外，也有不少討厭他們的人希望他們出醜。

Logan和Jake Paul兩兄弟雖然是現時紅極一時的YouTuber，但同時，他們過火的舉動也愈來愈惹人反感。可以說，他們爲了讓自己出名，就什麼也能做出來。所以，對於兩人不斷以挑起火頭的方法去炒作自己，不少格鬥迷甚至格鬥業界的人士對之感到厭惡。

不要將拳擊視為兒戲

在2月出戰Mayweather的Logan Paul其實只打過一場職業拳賽，就是對戰另一位網紅KSI，而最後以點數落敗。至於他的業餘拳賽戰績，很可惜，只打過一場，而且對手同樣也是KSI，不過結果是和局收場。即使說，Logan Paul其實只跟一個同樣是業餘水平的人打過兩次比賽，但這樣的他卻去挑戰50場職業賽全勝前世界拳王Floyd Mayweather。

KSI和Logan Paul。圖片來源：Getty Images

這場比Mayweather與那須川天心的表演賽更加不正常，但可惜的是，Mayweather願意接受。當前重量級拳王泰臣擔任Logan Paul的直播嘉賓時，泰臣甚至不留情面地表示，Logan一定會被Mayweather痛毆。

Floyd將會把他痛毆。會是一場好比賽。當然Logan會反擊。讓我告訴你有關Floyd的一件事情。這也是爲何我不喜歡他。不論我們怎樣評論他，他總會待在拳館。就算他退了休，但他還是繼續留在拳館。他自己也沒有辦法。他不碰毒品，因爲拳館就是他的毒品。 泰臣

至於弟弟Jake Paul則有2戰2勝的記錄，不過第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。然而，他卻以此自豪，並以這個完全不值一提的成績去挑戰Conor McGregor、Ben Askren和Michael Bisping等著名MMA冠軍，甚至說願意出5000萬美元去與McGregor比賽，態度完全不可一世。

Jake Paul。圖片來源：Getty Images

愈來愈過火的行爲

當飾演「雷神」的Chris Hemsworth練習拳擊的片段成爲網上熱話，見縫插針的Logan Paul又立即表示要在Mayweather之後跟Hemsworth打一場。其實打完Mayweather之後挑戰Chris Hemsworth，在難度上明顯地是個大倒退，不過這還算符合他自我宣傳的策略，因為炒作可以說是他的「職業」。

對比起來，Logan還算是有點自制力，但Jake卻完全是口沒遮攔，行徑更是極度煩擾。在McGregor沒有反應後，他在直播中言語攻擊McGregor未婚妻、批評Dana White和UFC，甚至直播自己在街頭向McGregor的訓練夥伴Dillon Danis 扔水球。可以說是為了自己頻道的收視而無所不用其極。

Michael Bisping批Jake Paul無膽接戰

Michael Bisping。圖片來源：Getty Images

在Jake Paul向多位UFC拳手發出挑戰後來，Ben Askren和Michael Bisping先後表示願意應戰，但在兩人回覆後，Jake就沒有再回應。身爲前UFC冠軍的Michael Bisping早前就一個網上直播中表示，兩兄弟先去挑戰Mayweather，之後又挑戰Ben Askren和自己，然後扮作什麽事都沒有發生，接着又去挑戰Chris Hemsworth，整個過程完全是無稽。

不過當另一位主持人提醒Bisping，挑戰他的是Jake，而挑戰Mayweather和Chris Hemsworth的是Logan時，Bisping就坦然，自己根本搞不清他們兩兄弟誰是誰。

我不認識他們，我分不清他是Jake或是Logan，總之是其中一個。 Michael Bisping

UFC主席懶理Paul兄弟

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

説到奇怪的跨界別比賽，UFC其實也不是沒有舉辦過。例如在2010年就有前拳擊拳王James Toney對上Randy Couture，或是之後讓職業摔角手CM Punk在接受了少於三年的MMA訓練後就在UFC中出賽。不過對於Jake Paul的挑釁，精打細算的Dana White就表明沒有興趣。

答案是，到底有誰會有興趣去理會這件事？這兩兄弟沒有一個能打。全部都只是一個噱頭。就像我在最近的記者會中所說，這些炒作有它的市場。但如果有人愚蠢得會花錢看那些垃圾的話，我不知道該給你什麼樣的反應。祝他們好運。我不在乎那些人。我明白他們正在努力賺錢，做自己擅長的事情。有些人會願意為此付錢。但我不會是那個人。 Dana White

能否給搏擊運動多一點的尊重？

不過，雖然Dana White表示自己沒有興趣，UFC女子冠軍Amanda Nunes就表示願意出手教訓Jake Paul。但對於這個提議，Jake就立即否決，原因是Amanda Nunes並不出名，兩人對戰並不會沒有任何好處。

Amanda Nunes。圖片來源：Getty Images

先不説Amanda Nunes知名度的高與低，但Jake的論點正是這種名人拳賽的問題。大家看搏擊運動的原因是想看誰好打，而不是看誰出名。

無可否認，Logan和Jake在搏擊運動上是有一定的天份，兩人也確實有認真備戰。但始終，讓他們出名的只是他們在社交媒體上的短片。他們的比賽或許會惹來話題，不過長遠來説也只是對搏擊運動毫無養分的炒作。

當然，舉辦搏擊賽事目的也是為了賺錢，但是因為他們是網紅就能要求高額的出場費去挑戰其他知名職業選手，這不但對其他的職業拳手不公平，對這項運動本身也是毫不尊重，甚至是一種侮辱。

即使是當年UFC的The Ultimate Fighter真人Show，當新人勝出節目後獲得UFC的大金額合約時，不少老手都因為認為這些新人是走了捷徑而大感不滿。現在，Paul兩兄弟就更加超越那條線，明明是新人的資歷，卻能夠以高價出賽，並向其他職業拳手叫戰，甚至做出煩擾的挑釁行爲。

更有問題的是，兩兄弟明顯不是爲了成爲拳手而努力，只是爲了賺錢和炒作，不然只要認認真真參賽就可以，不用向比自己輕磅的冠軍級拳手叫戰，並希望能以一拳擊倒。

不過，就如Dana White所說，這些炒作有它的市場，而有不少人的確會付費觀看這些比賽，讓這種奇怪的現象揮之不去。

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