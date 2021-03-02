UFC新星Khamzat Chimaev因肺炎宣佈退休 曾10天內兩戰兩勝

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-03-02 16:39

三星期前因為新冠肺炎的症狀而被迫從 UFC Vegas 21 退賽，被譽為「Khabib 2.0」的新星拳手Khamzat Chimaev，突然宣布因健康理由退休。這個消息令眾多拳迷驚訝，但UFC 主席Dana White指Chimaev 只是一時情緒激動而說自己退休，並說他一定會回來。

▍剛出道便11天兩戰兩勝的UFC超新星

出生於車臣的瑞典選手Khamzat Chimaev，去年7月15日的UFC on ESPN 13中首度在UFC亮相，他不單在第二回合以D'Arce choke降服對手John Phillips，更在10日後的UFC on ESPN 14中再次出場，並再一次以壓倒性的表現於第一回合KO擊敗北愛爾蘭新星Rhys McKee。

這兩場勝利不單讓Khamzat Chimaev的綜合格鬥戰績晉昇8戰全勝，更讓他成為現代UFC(非早期的淘汰賽) 中首位在10天內贏得兩場比賽的選手。除了這個壯舉，他在兩個月後再以17秒就KO了對手Gerald Meerschaert，現時UFC 3戰全勝，總成績9勝0敗，本來是UFC新人的Khamzat Chimaev一時之間就成為了UFC的超新星。

被經理人Ali Abdelaziz稱為 「Khabib 2.0」，Khamzat Chimaev在他頭兩場UFC賽事中，他總共有192次打擊命中對手，而僅被對手擊中了兩次，是現代UFC中第二位能夠頭兩場UFC比賽中命中對手超過100次的同時，亦只被擊中過兩次或以下的選手。在他之前，唯一達成這項壯舉的人是前重量級冠軍Cain Velasquez。

▍「這可能會讓大家不高興，但我的心和身體告訴我一切」

三星期前，Chimaev 因為新冠肺炎的症狀而被迫從 UFC Vegas 21 退賽，昨日更突然在IG中宣布自己退休：

我想說非常感謝大家，在我於這項運動中的旅途中一直支持我。我想我完了，是的，我知道我沒有贏得腰帶，但這不是我一生中最重要的勝利。這可能會讓大家不高興，但我的心和身體告訴了我一切。我要對我的團隊（Allstars）表示非常感謝。我對UFC也同樣表示感謝。 Khamzat Chimaev在IG寫道

然後他在IＧ的故事中發布了一張圖片，展示了一些在水池內的鮮血。他在Reddit中寫到：「主要是我不知道這是什麼病，但不是容易撐過去」。

Chimaev also posted the following in his Instagram Story about 25 minutes ago.



Translated photo via Reddit courtesy of r/mma user u/thesalamandirk pic.twitter.com/swBAaI9AT3 — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) March 2, 2021

▍Dana White : 他應該休息卻去了訓練，然後感覺很糟糕

雖然 Chimaev 的經理人並沒有即時回應，但UFC 主席Dana White跟MMA Junkie表示自己隨後就找了 Chimaev ，並說拳手的決定只是一時情緒激動所致。

當他被送到那裡（拉斯維加斯）時，醫生照顧了他，然後要他服用潑尼松（Prednisone），潑尼松是一種令人討厭的速效類固醇......所以他在用潑尼松治療，他應該服用這藥物，然後放鬆身心，並讓自己恢復。但今天卻去了訓練，感覺非常糟糕，使他變得非常激動，並發表了這一聲明。 UFC 主席Dana White

醫生讓他服藥。他會好起來的，但他就想開始接受訓練。他不應該接受訓練的，他現在非常沮喪。 UFC 主席Dana White

他不應該接受訓練，但是你知道，這傢伙是個狂人。他想每個週都打比賽，但現在他甚至不能接受訓練，所以他很激動，並發表了些看法，但他並沒有真的退休。 UFC 主席Dana White

他應該休息卻去了訓練。他絕對要休息，至少在服藥期間停止訓練。 UFC 主席Dana White

Khamzat Chimaev的健康問題突顯了這種病毒的嚴重性。肺功能受損對普通人來說問題已經十分嚴重，可令人無法恢復正常生活，對運動員而言更是影響深遠。無論回歸與否，在此希望Khamzat Chimaev盡快康復。

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