除了競技缺乏對打　中國武術推行HEMA式對練的其他困難｜武編周記

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-03-05 13:45

大家好我是編輯R，這篇文章是受趙式慶先生於大館的展覽《劍之道：中國與意大利的武士文化》啟發，加上在台灣積極推廣HEMA的伊塞爾的回應而寫的。兩位都和我們多次交談，並給出了不少保貴意見，非常感謝他們支持。因為這篇文章是與同事閒聊後的紀錄，所以和其他文章相比會較為隨意。

關於展覽和回應，大家可先看這兩篇文章：

劍之道：中國與意大利的武士文化展覽 趙式慶談中國武術復興之路

HEMA發展的實踐與實務 與復原過程中的混合和創新｜伊塞爾

個人見解：中國武術大多都能「化拳為兵」

首先，我認為在中國武術於發展兵器上比發展拳腳容易，原因在於我自己對中國武術的見解。

我認為中國武術大部份都有兵器成份，甚至可以說某些門派的拳腳只是用兵器前的預備功夫。這種說法有點偏激，但就我來看，形意拳、太極的很多動作，放到長槍上是很順暢合理的；詠春的手法與八斬刀有很多共通點，相信大家也有聽過；我亦有聽過八極拳的前輩指，八極拳很多技術與「一手持盾一手持刀」以及用槍相通。（但徒手與持兵器肯定有差別的，「相通」不是「等於」）

所以，如果很多中國武術門派的本意為使用兵器，那發展兵器一定更容易，也更能發揮其門派特色。詳細可以看看這幾篇文章：

以槍入拳：談傳統武術從兵器技法演化到純體術｜轉載文章

化兵為拳｜兵器與手法：由脫槍成拳到頂肘為盾 詮釋力強弱是關鍵

【MMA·詠春】「斬頸等於完結」：談談傳統武術與武器的關係

第二，正如趙生所說，希望把HEMA （Historical European Martial Arts）變成HMA（Historical Martial Arts），所以題目中的HEMA式對練是指「穿上保護裝備，以真實重量的對練兵器對打」，是否引入西方劍術的技術是後話也是其次（下文會提到），首先還是要先對練。

不過，「發展兵器搏擊」比「發展徒手搏擊」易，就不代表「發展兵器搏擊」這事本身很容易，先摒除「某些人不喜歡」這個問題（反正有些人就是什麼都不喜歡嘛），發展中國武術兵器方面還是有幾個大難題。

那個common ground很難找

西方的HEMA中，由雙手劍與手半劍中演變出來的鋼制練習劍 (federschwert) 是大家的共同基礎，不論學的是德國那邊的、還是意大利那邊，在比賽、訓練都會用到。大家都能用上自己的技術，大家都認可這把劍為統一標準。

但中國武術的兵器共同基礎呢？單刀？單手劍 ？雙手劍? 長槍?

如果是槍的話，八極拳的比賽規則與用具已發展得很成熟，大家有機會可以看觀摩一下。但在槍以外，好像就難以找到共同基礎。感覺上最共通的已是長棍，不過仍然各有分別，而且用無刃兵器亦會洐生其他問題。

其他有刃兵器，舉個例詠春門人常用的「八斬刀」，其制式與其他門派的「蝴蝶刀」已有差別，在訪問其間也發現，某詠春流派的「八斬刀」比其他的「八斬刀」細長，用以突出其手法。單單「八斬刀」已有不同的制式，更不要說與單手劍、單刀一起找個共同基礎。

如內地的馬廉禎教授的健公書院曾舉辦「短兵」比賽，用的是一種有重量的安全對打兵器。因為並無明言它是刀是劍，所以所有該長度的兵器技術都可以使用。但因為厚度與有刃兵器不一樣，加上重量平衡的差異，總是有點說不出的不習慣。

不同地方不同比賽也有類似的短兵賽例：

我想最大的「問題」是，用劍與用刀的技術本來就存在差異，以一種非刀非劍的膠製武具對打，感覺變成了另一種競技，而非兵器對打，但這也許只是我個人的感覺而已。話雖如此，有比賽我還是會參加的。

另外，馬廉禎教授對於推廣兵器對打方面有著很大的貢獻，他也常與內地練習HEMA的朋友討論，而且不斷改進，非常值得支持與敬佩。

單挑？群戰？戰爭？

其中一個可行的做法是，選擇4至5種兵器，再與不同門派協商，找出各兵器的最大共同點。隨便舉例，就選單手劍、單刀、雙短刀和雙手長劍，然後訂立一個大家都認同的長度、重量、平衡點和材質的標準，然後用於比賽。

但問題依舊，因為有些門派的特色正是在於兵器制式與其他人不同：「我的刀比你的刀好因為我厚點」。假如有些特色是一定長度才有的，而標準比該長度短，那該特色就未能包括在內。不過這已算是小事。

另一個更大的問題，是兵器的假想敵問題。西方的劍書，因歷史文化原因很多都是長劍對長劍的技術。但大多數中國兵器古書中的假想敵都是「長槍」，如《紀效新書》中的《短兵長用說》和《藤牌總說篇》、吳殳《手臂錄》中的《單刀法十八勢》、程宗猷的《單刀法選》，假想敵都是長槍，因為群戰與戰爭最大威脅就是長槍。有關討論可見下文：

對馬戰鬼｜疾風架式破槍如破竹 現實中用刀勝槍談何容易

這有兩個問題，第一是兵器用途與比賽規則是否恰配的問題，如果以此「假想敵」搞比賽，那怎麼辦？總不能大家也打長槍吧？

第二是究竟中國兵器書紀錄的技術，究竟是用在何處。是用於「單挑」？群戰？還是戰爭？三者的技術可說是相當不同的。

說一下個人經驗，因為我跟武備志同事參加槍術比賽，所以同時也研究了長棍的使用，從而幫助寫作。在長棍與長棍的對練研究中，單頭棍因為距離關係，比雙頭棍好用太多了，基本上單頭棍的技術已足夠，根本不用換把。只是，當對練的人數增加，例如一對多，雙頭棍的技術優點就開始發揮出來，然後單頭與雙頭持法的轉換就成了關鍵。

戰爭時的兵器「技術」就更加不同：

開大陣，對大敵，比場中較藝，擒捕小賊不同。千百人列陣而前，勇者不得先，怯者不得後，只是一齊擁進。轉手皆難，焉能容得左右動跳；一人回頭，大眾同疑，焉能容得或進或退！ 《紀效新書》

不能退、不能左右移動，就是前進與攻擊，鬥的不是「武藝」的差距，而是人數、戰陣、裝備、紀律、心理質素等等。

所以，究竟這些古書記載的技術是用於何處，也是需要考量的問題。在扣除了戰爭與群戰（其實群戰技術可保留，比賽可以是團隊制）技術，餘下的「單挑」技術又有多少？

跟古書與不跟古書?

最後就回到在台灣積極推廣HEMA的「阿伊」伊塞爾的問題，究竟在中國古典武藝上，能否只靠「古書加實踐」，不混合其他技術就可以做到。他個人認為，在復原過程中很難不出現混合和創新。

我的想法是：放開懷抱吧。對我來說「完美還原古書技術」不是重點，因為我學武並非以歷史研究的心態去做，我個人對武術的出發點在於使用（及好玩、有型、開心）上，是個完完全全的實用主義者。

所以我覺得一開始找到一個共同的制式後（甚至沒有都可，只要夠安全），就可以開始用其門派的技術對打，然後找出好用的技術，再淘汰不好用的技術，反正武術本來就是一個不斷作「揚棄」的過程。

我個人的經驗是，當你在實際對練時找到一些好用的技術，再由古書中找到類似的技術，把其加入自己的體系，然後再混入自己的技術，然後又再對練，又再看書，又再對練，又再看書......每一次運用都更新了你對古書的理解，每一次理解都更新了你技術的運用，這一種類似「詮釋學循環」的進步，對我來說滿足感很大，也是學武有趣的地方。

所以我認同伊塞爾的說法，但同時我亦不認為這個做法會令古書的技術變了樣（他大概也沒這想法），更進一步來說，我反而認為混合其他技術可能是還原的最好方法。

我個人相信過去古書記錄的都是「用得了」的技術，兵器中「用得了」的技術，動作應該在古今中外也是差不多的。例如，為什麼說西班牙的雙刀與武藏二天一流「同源」，歐洲劍與中國雙手劍的動作類似，也是這個原因：

二天一流｜宮本武藏二刀流技術 來自西方的「刺劍配匕首」？

《朝鮮勢法》｜中國唯一現存雙手劍古譜 需從外地傳入見傳承斷層

過去，兵刃是用來作生死之爭，不合理的使用方法、配置，都會很快被淘汰，結果留下來的東西，都是最合理、最有效的。人體結構相同，可以做到的動作也類似，拿著一把有一米多長有刃的兵器，揮動的方法相似十分正常。所以，不難看到世界各地的兵器就算外形、材質有所差別，仍常常出現類似的技術。

所以，正所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」，我們也許難以100%還原古人是如何運用刀劍，但通過不斷實踐，就能知道如何把兵器技術發揮得最好，或者這些用法就正正最接近古代技術的原貌。

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】