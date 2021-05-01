從比賽本質反思比賽發展方向　公開計分制真的有利嗎？｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-01 10:39

近日武備志有討論關於綜合格鬥是否引入公開計分制度，在搏擊運動當中，得分決定了比賽的勝負，有見及此，選手會為了得分來制定不同的比賽計劃，然而，如果當比賽變成全面由得分決定勝負的話，並且為求公平，應該在比賽期間公開各自分數，是否廣泛被接受呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍搏擊運動的本身是甚麼？

搏擊運動本來就僅是一套以搏擊作為目的的肢體動作。搏擊運動的本身，並不附有作為「比賽」的意義。事實上，香港有不少人也有參與「搏擊運動」，先不計算單純以武術作為修身減肥的一眾，事實上仍有不少人會在練習的過程中參與搏擊的訓練，而不僅是單純地「動動手腳」。

而且，當中不乏一些是過往有實際拳賽經驗的選手，然而，他們本身持續練習，是否為了比賽呢？似乎不全然是。

搏擊運動本身可帶來的效益，或者並不單純是「勝負」，而也可以是僅僅作為一項「運動」。當然，在這些非比賽的搏擊練習，仍然會有一定規則遵守，但規則的設計，並不是為了分勝負，而是為了讓雙方可以在共同的標準下交流。

然而，當搏擊運動跳至比賽層面，分辨勝負便顯得必要，但怎樣分辨為之適合？又如何可以顯得公平呢？如果說，在比賽期間公開分數就是公平的表現，首先筆者不得不反問，甚麼樣的分數才是公平的表現？

▍分數與公平

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無疑，搏擊比賽從來都是以「擊倒／降服」為先，當比賽時間結束時而沒有出現「擊倒／降服」，又同時沒有其他理由導致一方會被判敗（投降，犯規等等），這時候則會以得分標準作為分辨勝負的理據。

然而，得分標準的本身，卻又未必輕易令所有人都認同。一般搏擊比賽而言，有「得分制」與「必然十分制」的分別。「得分制」就是以得分動作作為標準，有效的得分動作越多，便獲得越多的分數；「必然十分制」則是一套綜合得分標準，簡而言之是裁判根據有效動作與其他搏擊相關因素（例如主動性等等）判斷該回合的優勢分布。

但是，筆者並不是討論哪個評分制度較好，而是想探究為甚麼要有這兩種評分的分別？

搏擊比賽的目的，最簡潔的層面，是為了分出誰是較強的人，誰有能力壓過對方，便是強者。不過，既因不同武術想強調自己的武術特色，因此，在不同的武術搏擊比賽當中，又深化或限制了某些技術的展現，比如拳擊比賽只能用拳作為攻擊動作。但是，從賽事主辦方（或稱賽會）的層面考慮，比賽的目的，似乎更要考慮是否符合「經濟原則」，包括是場地時間的成本，甚或是觀眾入座率和比賽吸引程度等等。

基於職業運動的最大考慮，基本都是以盈利為優先。搏擊運動的盈利，很視乎比賽本身是否吸引觀眾。那麼，決定比賽是否吸引，到底是公平，還是甚麼？

▍搏擊運動作為娛樂

回想曾經兩個筆者也稍有留意的職業比賽，一是美國世界摔角娛樂（前稱WWF的WWE），另一個則是日本的K-1。兩個職業搏擊的類型雖然截然不同，但以吸引程度以及「吸金程度」都似乎值得作為參考。

「世界摔角娛樂」是以摔角為主題的運動表演節目，筆者對行外人解釋時，常以「摔角為主題的舞台劇」去形容WWE的「比賽」。在研究美國摔角發起的歷程當中，WWE其中一項與別不同的地方，在於WWE很細心地為「選手」打造了不同的人物特色，並構成不同的故事線，在台上台下發揮出來。

WWE也有其「比賽規則」，也有分辨勝負的標準，但賽果是否重要呢？是的，卻不是因為公平，而是因為影響後續的故事發展，繼而使整個比賽能否吸引人們繼續追看也成為了關鍵。需要知道的是，縱然不小人笑稱職業摔角是表演而不是比賽，但是職業摔角手的技術卻不是憑空想像的，而是切切實實用血肉肢體展現出來的，當中的練習時間與不少職業搏擊運動員差不了多少。

而K-1一般被歸類為踢拳比賽（Kick-Boxing)，然而，比賽一開始的本身，並不是以踢拳作為主體，初期更是專為空手道而辦的比賽，因此，踢拳選手也僅為其中一個類別的選手，而不是僅僅為踢拳選手舉辦的比賽。

然而，在搏擊運動界中，評論針對K-1並不是公平的比賽此起彼落：磅數不對等、限制纏鬥技術等等。但是，K-1的舉辦目的，本來就不是「公平」，而是為了追求「最強站立技」的舞台。這種名目反而吸引了更多的迴響，甚至K-1反至被視為其中一種踢拳的標準賽例。

觀眾的著眼點或許不僅是比賽是否公平，而更在於比賽是否吸引。UFC主席反對公開計分制的其中一項理據，便是因為「失去了期待與緊張感」。

▍賽會的目的才是選用哪種評分模式的關鍵

UFC作為綜合格鬥的賽會，是否代表他們必然會把推廣綜合格鬥廣運動視為宗旨呢？綜合格鬥對於UFC而言，僅為用作其盈利的一種「貨品」，比賽規則對賽會而言，是如何達致更好的吸引力，多於運動本身的技術發展。猶其以UFC本身針對選手的分紅設定更可見一班：到底是技術含量較高的選手會獲得較多的薪酬，還是叫座力更好的選手會有更多的盈利呢？相信不少讀者早有答案。

現實的是，盈利與否雖然與運動的目的本身或有分歧，亦因如此才會出現所謂的「業餘」賽例與「職業」賽例。比如拳擊為例，「業餘」拳擊的選手並不代表技術含量較低，但是「業餘」拳擊的選手，卻大多代表收入不如「職業」選手。

因此，如果在於尋找比賽作為娛樂的一種，「公開評分」斷然不是合適的方法。又或者參巧英超推行VAR的結果，似乎有些時候，作為觀眾倒要反思真正追求的是甚麼。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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