UFC｜「韓國喪屍」鄭贊成八度擔大旗　有他的比賽必定沒有悶場

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-19 13:58

提起「韓國喪屍」的話，大家可能會想到韓國喪屍片《屍殺列車》或《李屍朝鮮》。不過，其實"Korean Zombie"（韓國喪屍）在MMA界卻是個鼎鼎大名的名號，所指的就是145lb量級的韓國選手鄭贊成（Jung Chan-sung）。會有著這樣的別號，是因為無論受到多強的攻擊，他都會像喪屍一樣繼續進迫。

▍Korean Zombie是如何鍊成的？

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鄭贊成在1987年出生於韓國浦項市，年僅十多歲時就搬到了首爾的南楊州市。由於他的身材矮小和出身於農村，他經常被同學欺負。因此他的姨媽便在鄭14歲時，帶他到附近的韓式合氣道道場習武。大學畢業後，他開始接受柔道和巴西柔術訓練。

在18歲時，鄭加入了韓國海軍，開始接受跆拳道訓練。2007年6月，他贏得了由韓國桑搏協會舉辦的桑搏錦標賽。同年12月，他擊敗了其他韓國選手，贏得了Pancrase 韓國新星錦標賽的輕量級比賽。鄭在20歲時開始涉足MMA，並在不久後首次在正式比賽中亮相。2008年5月，他參加了KOREA FC的65公斤級 8人制 MMA錦標賽，並贏得了冠軍。

其後，鄭衝出韓國參加日本的MMA賽事，如Deep、戰極等，取得不俗的成績。在2010年，鄭終於得到海外MMA界的青睞，跟美國MMA賽事WEC 簽下合同。可惜，他在WEC的兩場比賽都不幸落敗。

後來，鄭贊成隨著WEC跟UFC的合併，轉登UFC舞台，更展開了他MMA生涯的高峰。

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▍UFC首戰創歷史降服 卻被軍役耽誤的喪屍

在UFC 的處子賽中，Korean Zombie 對上WEC的舊對手，曾經以分歧判定擊敗自己的Leonard Garcia。在這一場「二番戰」中，Korean Zombie 一鳴驚人地創造了UFC 史上第一個「Twister」降服，令他在海外人氣馬上急升，旋即獲得進入Main Card的機會。

之後他以7秒擊敗Mark Hominick，及用D'Arce choke降服了Dustin Poirier，令自己的排名不斷上升。他本來會在2013年7月對上Ricardo Lamas ，但在6月時因為 Anthony Pettis 受傷，不能在8月時對上當時的羽量級冠軍José Aldo，所以UFC取消了Chan-Sung Jung跟Ricardo Lamas的比賽，而給了他冠軍挑戰權，令他成為首位挑戰UFC冠軍的韓國拳手。

在UFC 163的冠軍戰中，鄭贊成在第四回合不幸揮空拳而令其右肩脫臼，然後更被Jose Aldo帶到地上施以地面打擊，最終以TKO 落敗。雖然比賽落敗，但他受傷奮戰的事令其"Korean Zombie"之名變得更加「深入民心」。

可惜的是，在其MMA生涯高峰之際，鄭贊成卻決定暫別MMA職業生涯，於2014年10月宣布即將履行韓國公民責任，開始為期兩年的兵役。終於在3年後，Korean Zombie 於2017年的UFN 104中正式復出，並一直出賽至今。

Zombie復出後最令人難忘的，莫過於在2018年慘被Yair Rodriguez 最後一刻逆轉轉身肘擊的畫面。不過他很快重新振作，在接下來的兩場比賽皆首回合擊倒對手，連績兩次勇奪「當晚最佳表現」獎金。

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▍屢獲UFC表現獎金 外國喪屍再續傳奇

總括而言，鄭贊成的搏擊風格就正如他的名號"Korean Zombie"，抗打力十足之餘，又會無畏無懼地跟對手展開搏拳，因此基本上有他出場的比賽就絕對不會有悶場，他的比賽終結率高達87.5%。

在他的9場UFC比賽中，他便奪得了9次賽後獎金：兩次「當晚最佳降服」（Submission of the Night），三次「當晚最佳表現」（Performance of the Night），兩次「當晚最佳比賽」（Fight of the Night），一次「當晚最佳擊倒」（Knockout of the Night）！獲獎率高達78%，"Korean Zombie"成為「精彩比賽」的代名詞。

在本同末的UFC on ESPN 25中，UFC 第八次讓Korean Zombie 擔當主角，對上排名第八的Dan Ige。Ige職業生涯18場比賽中，從來未曾因擊倒或降服落敗。到底韓國喪屍能否奪得勝仗呢？

Zombie今年已經34歲，是3位孩子的父親了。雖然不知Zombie還能在八角籠中上陣多少次，但他的英姿早已停留在拳迷們的心中，並支持他每次的出場。

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