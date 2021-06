UFC｜「韓國喪屍」鄭贊成八度擔大旗　有他的比賽必定沒有悶場

撰文: 衛爾良 最後更新日期: 2021-06-19 13:58

提起「韓國喪屍」的話,大家可能會想到韓國喪屍片《屍殺列車》或《李屍朝鮮》。不過,其實"Korean Zombie"(韓國喪屍)在MMA界卻是個鼎鼎大名的名號,所指的就是145lb量級的韓國選手鄭贊成(Jung Chan-sung)。會有著這樣的別號,是因為無論受到多強的攻擊,他都會像喪屍一樣繼續進迫。

▍Korean Zombie是如何鍊成的?

+ 3 + 3 + 3

鄭贊成在1987年出生於韓國浦項市,年僅十多歲時就搬到了首爾的南楊州市。由於他的身材矮小和出身於農村,他經常被同學欺負。因此他的姨媽便在鄭14歲時,帶他到附近的韓式合氣道道場習武。大學畢業後,他開始接受柔道和巴西柔術訓練。

在18歲時,鄭加入了韓國海軍,開始接受跆拳道訓練。2007年6月,他贏得了由韓國桑搏協會舉辦的桑搏錦標賽。同年12月,他擊敗了其他韓國選手,贏得了Pancrase 韓國新星錦標賽的輕量級比賽。鄭在20歲時開始涉足MMA,並在不久後首次在正式比賽中亮相。2008年5月,他參加了KOREA FC的65公斤級 8人制 MMA錦標賽,並贏得了冠軍。

其後,鄭衝出韓國參加日本的MMA賽事,如Deep、戰極等,取得不俗的成績。在2010年,鄭終於得到海外MMA界的青睞,跟美國MMA賽事WEC 簽下合同。可惜,他在WEC的兩場比賽都不幸落敗。

後來,鄭贊成隨著WEC跟UFC的合併,轉登UFC舞台,更展開了他MMA生涯的高峰。

▍UFC首戰創歷史降服 卻被軍役耽誤的喪屍

在UFC 的處子賽中,Korean Zombie 對上WEC的舊對手,曾經以分歧判定擊敗自己的Leonard Garcia。在這一場「二番戰」中,Korean Zombie 一鳴驚人地創造了UFC 史上第一個「Twister」降服,令他在海外人氣馬上急升,旋即獲得進入Main Card的機會。

之後他以7秒擊敗Mark Hominick,及用D'Arce choke降服了Dustin Poirier,令自己的排名不斷上升。他本來會在2013年7月對上Ricardo Lamas ,但在6月時因為 Anthony Pettis 受傷,不能在8月時對上當時的羽量級冠軍José Aldo,所以UFC取消了Chan-Sung Jung跟Ricardo Lamas的比賽,而給了他冠軍挑戰權,令他成為首位挑戰UFC冠軍的韓國拳手。

在UFC 163的冠軍戰中,鄭贊成在第四回合不幸揮空拳而令其右肩脫臼,然後更被Jose Aldo帶到地上施以地面打擊,最終以TKO 落敗。雖然比賽落敗,但他受傷奮戰的事令其"Korean Zombie"之名變得更加「深入民心」。

可惜的是,在其MMA生涯高峰之際,鄭贊成卻決定暫別MMA職業生涯,於2014年10月宣布即將履行韓國公民責任,開始為期兩年的兵役。終於在3年後,Korean Zombie 於2017年的UFN 104中正式復出,並一直出賽至今。

Zombie復出後最令人難忘的,莫過於在2018年慘被Yair Rodriguez 最後一刻逆轉轉身肘擊的畫面。不過他很快重新振作,在接下來的兩場比賽皆首回合擊倒對手,連績兩次勇奪「當晚最佳表現」獎金。

▍屢獲UFC表現獎金 外國喪屍再續傳奇

總括而言,鄭贊成的搏擊風格就正如他的名號"Korean Zombie",抗打力十足之餘,又會無畏無懼地跟對手展開搏拳,因此基本上有他出場的比賽就絕對不會有悶場,他的比賽終結率高達87.5%。

在他的9場UFC比賽中,他便奪得了9次賽後獎金:兩次「當晚最佳降服」(Submission of the Night),三次「當晚最佳表現」(Performance of the Night),兩次「當晚最佳比賽」(Fight of the Night),一次「當晚最佳擊倒」(Knockout of the Night)!獲獎率高達78%,"Korean Zombie"成為「精彩比賽」的代名詞。

在本同末的UFC on ESPN 25中,UFC 第八次讓Korean Zombie 擔當主角,對上排名第八的Dan Ige。Ige職業生涯18場比賽中,從來未曾因擊倒或降服落敗。到底韓國喪屍能否奪得勝仗呢?

Zombie今年已經34歲,是3位孩子的父親了。雖然不知Zombie還能在八角籠中上陣多少次,但他的英姿早已停留在拳迷們的心中,並支持他每次的出場。

