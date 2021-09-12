岳氏八翻手｜創立早於心意形意的內家拳　遠追宋代名將成名於民初

岳氏八翻手，又名岳氏連拳。有人認為，岳氏八翻手是心意、形意，以至所有內家拳的先輩。到底它跟岳飛有何關係？跟其他內家拳又有什麼關係呢？



▍岳氏八翻手的歷史

近代岳氏八翻手中興之臣王新午，圖片擷居自http://bit.ly/2wojvuO

岳氏八翻手，又名岳氏連拳，創編自清光緒年間的武術名家劉德寬（1826—1911，以大槍聞名，人稱「大槍劉」）。原本屬於地方拳術，經山西內家拳宗師王新午（1901—1964，山西國術促進會會長，曾從學於多位太極名家）為其著書立說後而聲名大噪。

按照王新午的說法，八翻手本屬少林武技，後由宋代抗金名將岳飛從麗泉山僧人身上學得，並加之發揚光大，故被後世專為「岳氏八翻手」。初期的八翻手僅有九式，後隨時間推演衍化成三百六十式。及至清末，劉德寬再次化繁為簡，把八翻手重新修訂為八路，並輾轉在河北等地流傳。王新午便是在河北劉殿昇處，習得了岳氏八翻手。

▍岳氏八翻手跟其他內家拳的關連

正如前文所述，岳氏八翻手雖然源遠流長，但大部時間都在鄉間傳播，知名度不如形意、八卦等內家拳術，也及不上劉百川、金一明等人傳下的少林拳法。王新午的著作之所以能夠引起武術界關注，歷史問題可謂其中一個最重要因素。

蓋因在傳統的心意拳和形意拳系譜中，不少流派都會奉岳飛為祖師，形意拳的經典論著《九要論》，便是假托岳飛之名而寫成。故此，若果岳氏八翻手確實是由岳飛親傳的話，那肯定與心意、形意兩門武術關係匪淺。有人甚至認為，岳氏八翻手是心意、形意，以至所有內家拳的先輩。

事實上，此等說法並非完全空穴來風，在現存的岳氏八翻手套路中，確實蘊含著許多不同拳法的影子。

進步掙錘

例如第五式「進步掙錘」，便跟通臂拳的手法相類似。見以上影片0:14, 在少林通臂拳中可以見到「進步掙錘」一式。

第三路「撇身錘式」的「回身架打」，則與太極拳的「栽錘」相同。王新午亦明言此招的實際用法，與太極拳的「玉女穿梭」及「栽錘」大致一樣，惟獨距離方面要更加貼身。

至於「進步架打」一式，則狀似形意拳的炮拳。

這種跟後世拳術互為表裡的情況，在明清年代的武術著作中並不罕見。【武備志】介紹過的《萇氏武技書》，便與後來的形意拳、八卦掌、陳氏太極等一脈相承。縱使岳氏八翻手未必確是岳飛嫡傳，但它的創立年代早於心意、形意，並對之產生過影響力，卻是有一定歷史基礎。

最後值得留意的是，王新午雖然是練習太極拳出身，時人又把八翻手歸於內家門下居多，但他本人卻十分反對內家與外家之別（詳見《何謂內家拳？》一文）。他以岳氏八翻手為例，指其雖然系出少林，但兼具剛柔技法，根本難分內外。畢竟「國術之真義，剛柔不可偏廢」，這點相信亦是岳氏八翻手的核心思想之一。

文中圖片來源及主要參考資料：

BAFAN BOXING OF THE YUE SCHOOL, Brennan Translation

武圖App2

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