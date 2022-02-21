香港史上首位女子UFC拳手　黃大菁Ramona周日出戰MMA最高殿堂

首位來自香港的UFC女選手出現了！黃大菁（Ramona Pascual）將於周末舉行的UFC Vegas 49中登場，對陣巴西悍將Josiane Nunes。



UFC Vegas 49將於香港時間本周日（27日）早上5時舉行。賽事頭條主賽原定由輕量級排名第四的Islam Makhachev對陣排名第三的Beneil Dariush，但因為Beneil早前因腳踝受傷退賽，官方最後找來排名以外的Bobby Green替補。

不過，對於香港人而言，賽事重點還是落在替補上陣的首位UFC香港女選手黃大菁（Ramona Pascual）身上。

賽事原定由巴西選手Josiane Nunes對陣中國選手武亞楠，後來由智利新星Jennifer Gonzalez頂替武亞楠。不過，Jennifer疑似因USADA（美國反禁藥組織）問題，賽前9日被UFC解約。因此，UFC在2日前決定與香港拳手黃大菁（Ramona Pascual）簽約，成為Josiane Nunes的對手。

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Ramona在2016年成為職業MMA拳手，於香港綜合格鬥賽事「IMPI World Series - Asia 4」正式出道。她於2017年衝出香港轉戰韓國MMA賽事Road FC，並擊敗本道主拳手Seo Woo Jin取得職業第三勝。

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2019年11月，她在中國武林風賽事打出精彩的首回合KO，使她獲得參加「UFC上海精英訓練中心」為期半年的培訓機會。

去年1月，Ramona遠赴美國參加著名女子MMA賽事「Invivta FC」。在Invicta FC首秀中，Ramona僅用了60秒就KO對手Shamir Peshewa，奪下連續三次首回合終結的佳績。今次更獲得MMA最高殿堂UFC的青睞，使其成為繼Sasha Palatnikov以後，首位香港UFC女選手。

黃大菁（Ramona Pascual）將於周末舉行的UFC Vegas 49中登場，對陣巴西悍將Josiane Nunes。（圖片擷取自︰BigMarcel24 Twitter）

她的對手Josiane Nunes實力不容忽視，她現正擁有七連勝記錄，職業戰績為8勝1負，當中終結勝出率高達91%。

在星期日早上舉行的「UFC Vegas 49」中，黃大菁將在第六場比賽亮相。大家有空的話，不妨支持一下香港史上首位UFC女拳手。

武圖App2

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