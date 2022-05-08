母親節︱李家文新書兒童繪本推廣詠春　兒子看插畫問招式啟發教學

今天是母親節，【武備志】過往介紹的故事，都是習武的母親將武藝傳子，今年卻不一樣，是母親透過繪本讓孩子認識中國武術文化。

文：賴家俊︱圖：三聯書店、受訪者提供



《香港非遺與葉問詠春──阿樺出拳》(圖片由三聯書店提供)

香港樹仁大學新聞與傳播學系系主任李家文博士，上年推出專書《武藝傳承：香港葉問詠春口述歷史》（下文簡稱《武藝傳承》），洋洋灑灑十萬字，圖文並茂介紹葉問詠春如何在香港傳播；今年推出第二本介紹詠春的著作，卻是與師妹彭芷敏、插畫師鄧子健合作，內容字少圖多的兒童繪本《香港非遺與葉問詠春──阿樺出拳》，李家文表示故事背景啟發自兒子阿燁百厭事，希望以繪本向孩子和家長介紹詠春，從中認識中國武術文化。

李家文近年一直致力推廣詠春武術文化，她獲田家炳基金會贊助的詠春研究按計劃將要去到中小學推廣研究成果，為了讓學生更有趣味認識詠春，構思以圖畫來提起學生學習趣味，而在《武藝傳承》一書出版後，獲書商繼續支持推廣詠春，協助出版新書，遂與插畫師鄧子健合作推出繪本，這次繪本稍後亦將會成為教材帶入校園。

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眾師傅重視繪本傳承價值

出兒童繪本字少圖多，看似比寫十萬字的《武藝傳承》更容易，李家文卻表示出繪本難度比寫專書難度更高。

「長文專著的讀者是成年人，他們會自己在閱讀後作資料蒐集分析你說得對不對；但繪本的讀者群是小朋友，他們會什麼都會放入腦，相信你寫什麼便是什麼，所以責任更加重大不可教壞小朋友，而且繪本中設有「小知識」，要用數十字言簡意賅去介紹人物和招式，其實更考用筆功夫。」

《香港非遺與葉問詠春──阿樺出拳》(圖片由三聯書店提供)

這次繪本的顧問是彭耀鈞校長和楊永勣師父，李家文表示兩位早在《武藝傳承》撰寫時已參與顧問工作，但這次同樣擔任繪本顧問卻看得比之前更緊，就插圖動作標準，手腳的高低位置不時給予修訂建議，因為他們都相信繪本對孩子的影響更大，因此幾乎每一招插圖都作多次修改。

「各位師傅對傳承都十分認真好有要求，例如這次繪本的封面場景便是位於太子，由葉問創辦的詠春體育會，圖中的問公（葉問）肖像，便爭論很久究竟要用真相還是繪圖，師傅們都很堅持若用插畫，一定要畫得似問公。」

《香港非遺與葉問詠春──阿樺出拳》(圖片由三聯書店提供)

學習如何從小孩角度想問題

兒童繪本要懂得用小朋友的角度去看問題，李家文便經常與師妹彭芷敏交流，又從讀小五的兒子阿燁身上攞靈感。

「繪本的故事圍繞著主角阿樺做學校Project，藍本是來自仔仔在校園的百厭事。做兒童繪本要學習兒童的諗法，有些你認為應該要有的內容，可能小朋友會嫌『娘』。」

現時李家文每星期都堅持抽一晚學詠春，她與兒子有說不完的話題，但從不迫兒子學功夫，她笑言每次去學詠春，仔仔都會笑她是去「飲咖啡」，揶揄媽媽會偷懶，但從這交流中他慢慢認識媽媽究竟學什麼。

李家文回憶籌備推出詠春繪本時，仔仔經常對插畫中的動作尋根問究。(圖片由受訪者提供)

李家文：「有大眾才會有小眾」

回憶起在案頭查閱插畫時，仔仔經常走過來看，悄悄探出小腦袋，不斷追問媽媽為何某個動作要這樣擺？這個小片段啟發李家文了解到兒童對插畫的好奇和尋根問究，因此計劃在落學校推廣詠春時準備了繪本以外的「不一樣教材」：將所有原本給一眾師傅「ban」（否決）了的招式插畫，在分享時與繪本最終採用了的版本一同展示，在聽過主持介紹師傅們有何不同看法後，讓學生猜猜哪幅畫是正確動作，藉著同學發問而不是講者單向分享來學習；又希望同學藉著認識師傅間同一動作有不同觀點的討論，激發學生課後查書找資料，認識動作背後的理念。

《香港非遺與葉問詠春──阿樺出拳》(圖片由三聯書店提供)

李家文表示「有大眾才會有小眾」，專書以高頭講章式長文激發研究者的探究和批判，而普及讀物則注重短小精悍式的知識點引起學習興趣。今年是葉問逝世50周年，這次聯同曾有繪畫非遺項目插畫經驗的鄧子健合作，大家都希望作品能讓學生和家長明白傳統武術是什麼一回事。