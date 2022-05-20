回民對中國武術影響深遠　從八極拳、通備拳、查拳、心意六合說起

伊斯蘭教的信徒遍佈全球各地，在你我的社區之間，可能已經居住了無數伊斯蘭教友。然而數量的多寡未有改變某些刻板印象，內地有個名詞曰「綠綠」，便是用來譏笑回民群體。其實伊斯蘭文明曾經震撼歐亞，穆斯林亦曾深深影響中國武術。



▍河北：八極拳

與任何民族文化一樣，受穆斯林影響的武術，往往帶有強烈的地域性質。例如在回民聚居的河北，便衍生出八極和通臂兩大名拳。

早在13世紀初，便有一部份西亞回回人和中亞伊斯蘭信徒隨蒙古軍隊來到這裏。及至明代，明成祖朱棣為了填補華北地區的空曠，曾多次下旨從山西、江南等地遷民河北，當中就包括大批回民。他們許多都紮根滄洲，這亦是孟村回族自治區的雛形。

清代雍正年間，有名出生於山東的回族男孩，因為父親離世的關係被母親帶到滄州孟村投靠族人。這個男孩名曰吳鐘（1712年－1802年），正是八極拳的開山祖師。

關於吳鐘習武的經歷有幾種說法，有指他是隨一位自稱為「癩」的雲游僧人學習拳法，之後再從「癩」的徒弟「癖」學習槍術，最終創出了八極拳。亦有說吳鐘是向村中老人學拳後，再親上少林寺討教氣功，之後他再到陜西學習槍術，合三者大成創立八極拳。

不過無論根據何種說法，八極拳以槍化拳、勁走剛猛的特性，卻是一致的。這亦是為何武林常拿八極和太極作對比，所謂「文有太極安天下，武有八極動乾坤」。

乾隆四十年，吳鐘回到滄州，並在山東河北一帶教授拳術與大槍。由於吳鐘無子，故把技藝盡傳予獨女吳榮，其後吳榮嫁到羅疃村。吳鐘又傳藝於孟村吳永，因此在滄州一帶，八極拳傳播甚盛，並可以分成孟村、羅疃村、自來屯、與狼兒口等支派。今天採用的封面圖，便是孟村八極拳現代著名傳人——回民吳連枝。

八極拳祖吳鐘，由於年代久遠，所以並沒有留下任何照片。現時的畫像大多是由後人按照文字和口述記錄推敲而成，可以見到回民裝扮乃其形象的核心元素。

延伸閱讀︰八極之祖——吳鐘

▍河北：通備拳

八極拳不僅讓滄州武術聲名鵲起，亦導致了另一門武術的興起，那就是由宗師馬鳳圖創編的通備拳。

馬鳳圖（1888－1973），字健翔，回族，同是生於現今的孟村回族自治區。幼年接受伊斯蘭經堂教育，之後跟隨祖父和父親學習劈掛拳及摔跤，並隨舅父吳懋堂和孟村吳世柯學習八極拳。及至12歲，馬鳳圖再先後拜黃林彪、李雲標、蕭和成等人為師，學習劈掛門武藝。

宣統年間，在天津讀書的馬鳳圖加入了同盟會，踴躍參加反清活動。由於精通武術，馬鳳圖受同盟會指派，與葉雲表等人，積極團結北方武林人士，創建了對照日本武士道精神的中華武士會，並被公舉為副會長兼總教習。與此同時，馬鳳圖在天津出版了《通備釋義》，正式宣布「通備」的名號，以此表明自己的拳術與一般通臂拳不同。

這個通備拳體系，既包括分屬長拳和短打的劈掛、八極、翻子、戳腳等拳法，也包括源遠流長的槍、棍、刀、劍等器械，是個名副其實的「通備」武藝。

晚年馬鳳圖客居西北，經過他數十年的傳習推廣，通備拳盛行於西北諸省。而他的四個兒子：馬明達、馬穎達、馬賢達、馬令達，亦努力不懈傳授通備武藝，被武林譽為「馬氏四傑」。

馬鳳圖，這位武學宗師，絕對是回民與中國武術界的光榮。

馬鳳圖先生融百家所長，創立了通備武學體系，其子馬明達教授亦當今中國武術界名人。

延伸閱讀︰理象會通 馬氏通備——馬鳳圖

▍山東：查拳

河北貴為「武術之鄉」，與它毗鄰的山東省自然也不會是「泛泛之輩」。螳螂拳據聞就是由山東即墨人王朗所創，苗刀與太極拳等傳統技法亦在當地廣泛流傳。至於回民武術，亦在此地留下了深厚足迹，那就是四大長拳中的查拳。

查拳具體的創立時間已不可考，比較流行的說法是創自明朝末年的新疆回民——查密爾(約1582——1662）。當時倭寇經常侵擾中國東南沿海，明世宗於是命戚繼光為抗倭大將，並詔書天下，聚兵東征。查密爾本想應徵入伍抗倭，但是由於路途遙遠，氣候又多變，故經魯西（山東西部）時染病。後經當地回族人民的精心照料，逐漸康復。為報答關照之情，查密爾將自己武藝悉心傳授給回族鄉親。他逝世後，人們便把他傳授的武藝命名為查拳，以資紀念。

經過歷代查拳拳師的繼承和發展，早在清代乾隆年間，查拳已在山東的冠縣、任城逐漸形成了三個不同的技術風格流派。即冠縣的「張式」和「楊式」，以及任城的「李式」。各派的側重點俱有不同，例如楊式較着重摔撻技巧，張式則擅長腿法等。

查拳講究技擊實用，故歷來訓練出不少擂台能手，當中包括中央國術館少林門門長、「千斤王」王子平（1881—1973），以及北京市武協副主席常振芳（1898—1979）。而他們兩位，都是回族人。

王子平是近代回民武術家的代表人物，他曾短暫擔任南京中央國術館「少林門」的掌門一職，可惜最後不歡而散

延伸閱讀︰千斤王——王子平

▍河南：心意六合拳

河南有一百多萬回民，僅次於寧夏回族自治區和甘肅，成為回民數量第三大省份。早在唐代，伊斯蘭教便隨著阿拉伯帝國使者傳入中國，此事載入《舊唐書．大食轉》，這亦是伊斯蘭教傳入中國最早的史料記錄。

去到元朝，回回人開始遍及全國，伊斯蘭教也隨之傳播到全國各地。就河南來說，元代回族最集中之處在豫北，即今天的焦作市。回民不僅與漢人通婚，亦在不斷相互學習對方的文化，自然亦包括了武術。

對許多人來說，心意六合拳創自漢人姬際可、又是形意拳的先祖，當然是不折不扣的漢人拳法。不過正是在河南這個漢、回同處的地方，出了一個回民分支，那就是馬學禮的河南派心意拳。

馬學禮（1714—1790），回族，河南洛陽東郊馬坡村人。他的真正師承不詳，較為流行的說法是他乃姬際可的嫡傳弟子。據傳他跟隨師父十年，盡得心意拳真傳。之後他奉師命四處與人切磋交流，更曾到少林寺換藝。遊歷經驗讓馬學禮的拳法別樹一幟，終於成就河南一脈的心意六合拳。

比起其他支流，河南一脈的心意拳相對穩秘，很少跟門外武者交流。除馬學禮外，這門心意拳最著名的傳人要數另外兩位回民——買壯圖與盧嵩高。

買壯圖（1805—1888）生於魯山縣魯陽鎮，曾拜馬學禮的徒孫張聚為師，勤學苦練數十載，把心意六合拳完善為以爆發力為核心的拳種。而他行俠仗義的事蹟，更被編成評書《壯圖傳》廣為傳唱。買壯圖晚年安居魯陽鎮黑虎橋一帶，教授拳術、槍術給族人，並匯集平生所得，著成《武功正宗》一書。

盧嵩高（1874－1962），河南周口人，是河南心意拳第七代傳人。盧嵩高早年以保鑣為業，中年則放棄保鑣生涯，定居上海。在上海期間，盧嵩高曾經開罪黑幫大哥黃金榮，後來卻憑高超武藝使其大為賞識。

盧嵩高早年傳授的心意拳門徒均為回族，後來由於生活所迫，加上被漢族弟子解興邦的誠摯所打動，於是破除舊習，外傳漢族。不過得其真傳者，依然以回族居多。

盧嵩高，近代心意六合拳一代宗師，正是在他的引領下，心意拳傳遍上海並自成一格，稱為「滬上心意」。

延伸閱讀︰滬上心意——盧嵩高

▍結語

基於日常經驗，社會很容易衍生出各類刻板印象。以回民為例，他們經常被標籤為落後、野蠻的一群。似乎世人都已經忘記了，他們曾在中國武術史上寫下輝煌一章。小編在搜圖之時，發覺關於穆斯林武技的條目，全部都是在指涉恐怖分子。這點實在值得大家深思。

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