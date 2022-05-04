五四運動對中國傳統武術的批判　103年前的問題至今仍纏繞不散？

今日適逢五四運動103年紀念日，五四運動伴隨著對新文化運動對中國傳統文化的批判和衝擊，涉及層面廣泛，傳統國術的性質亦一度受到質疑，筆者也就五四以來傳武現代化及給我們反思之處。



傳統武術的民間發展

中西武術源流，本來都源自貴族尚武體系，在上古時代，貴族為肉食者，享有榮華富貴，但一遇戰事必須最先出戰殺敵。可是，中國貴族社會在春秋戰國瓦解後，令「士」化官僚發展和大一統王朝出現。

首先，除了少數胡族政權外，中國大部份時代都是尚文輕武（尤其宋代以來），武術在「俠以武犯禁」（《韓非子》）的情況下，被視為民間挑戰大一統王朝的勢力，所以歷朝推出很多禁兵禁武政策。結果傳武發展，要不想在上層社會流行，便要依附儒道佛等理論文化，成為身心合一、修心養性之養生學；否則在傳統軍旅一系，比較具實戰於戰場殺敵的發展，在士大夫官僚污名化和體制的矮化下，成為邊緣的一群。

在中國文化體系中，涉及理論文化和內家論述的傳武文獻較易普及，而涉及技擊實戰的一系則相對壓抑中迂迴發展，民間不容許有大型具規模的武術培育和競技發展(少數例外如已具娛樂功能的摔跤發展)，否則一律以民拳會黨之名遭禁。

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而中國傳統武術，在古代社會也有相對的社會結構，承載著其發展。例如習武之人可以開館受徒、投身鏢師、從戎當兵、出任鄉勇，甚至加入地方秘密會社。然而，現代化以來，這種社會結構也在瓦解。開館授徒背後所承載的師徒之道不在、軍隊重心以鎗炮取代拳腳兵器，習武之人為了維生，不得投身其他不同行業，電影《一代宗師》，一線天這一角色，放棄傳統政權體系內擔任特務角色，甘於來到香港當一個理髮員，也在訴說這個當代江湖變遷的軌蹟。

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回到五四 傳統武術現代化

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就算未到抗日時期，早在1919年的五四運動，以政治運動與新文化運動相結合，鼓吹「科學」和「民主」，已經開始對傳武作出反思。雖然大力批判傳統中國文化，尤其孔文化，但其反響亦引來一批熱心國學的學人整理國故。近年中國重新興趣儒家新文化和重倡孔學，令五四的評價開始又有新的走向。

回顧五四當時，對傳武的評價出現了不同的聲音，當中極端者如魯迅，全面否定傳武的文化價值和實用，而主張放棄國術；另一邊廂，主流的聲音都是主張改良傳武國術，摒棄當中迷信或難以科學解釋的部份，主張尚兵張尚武，鼓勵中華民族全民尚武，由強身健體之學轉為軍事實戰之學。這段其間，傳武的參與者陣容可謂是近代國術史的黃金陣容，這一代人亦開始傳武賦與現代新意義：

1. 傳武成為中華民族國族認同的一部份。面對內憂外患，出現了「國術救國」的口號，精武體育會成立，主張國術不分南北，一致用來救國；另一方面，文壇亦出現了以國術打敗洋人的武俠小說或新聞花邊報道，當中如霍元甲戰勝西洋大力士，便是當中炒作事例；



2. 本來在明清時代已臻成熟發展，出現分門立派的武術體系，開始不分派系南北，務求實用，培育新民；



3. 武術初步走向競技化，1936年中國武術隊便赴柏林奧運會參加表演。



另一方面，一些自清代以來出現的保守價值繼續流傳。絕學傳男不傳女、不傳外人、地域圈山頭主義等等，未及批判。上述的發展，有互相抵觸之處，難以說哪方佔上風，但均影響傳武現代化。筆者要強調，民國這階段傳武現代化摸索期，是在動亂中在短短三十年間進行，當中對傳武價值整理，筆者認為未見成熟。

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1949年到改革開放以後

中華人民共和國建國後，大量武術拳師因政權更易而流徙到香港和台灣，加上建國頭三十年的連串政治運動和中共對民間武力的箝制，令當時在大陸的中國武術發展除了在政權認可的「套路」發展外，更趨空白。

而改革開放以後，西方格鬥比賽與技術亦漸次引入中國，1981年以後中國開始出現「散打」搏擊競技運動。傳武的現代化，正式走上一條競技化的道路，傳統武術文化內涵和有關身心合一，修心養性的論述相對古代和民國更進一步淡化，技術部份開始被單獨放大討論，形成了講究美感的「套路」和講究搏擊的「散打」，有論者指「被分解的武術」，才是現代武術最典型特徵。

小結

走筆至此，筆者想指出，傳武在古代社會數千年來，在長時期大一統和崇文抑武的背景下，主流以身心合一或民間表演的方式發展；近來以來，相對應的社會結構開始瓦解，但新的結構仍在成長中。當代中國，仍然走在現代化的急變進程中，若回到五四那一代人的考慮，我們在揚棄糟粕，讓傳武與國際接軌的同時（例如現在的競技化），如何保留其歷史文化的價值，大概是我們這一代習武者其中一個最應該思考的問題。

參考網頁：

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