UFC 275｜張偉麗鬥波蘭JJ爭冠軍挑戰權　香港拳手Ramona再登場

UFC史上最強女子賽重演︰張偉麗 VS JJ

在2020年3月7日舉辦的UFC 248中，上演了一場堪稱「UFC史上最隹女子賽」的對決。

+ 1

當時女子冠軍賽由冠軍張偉麗迎戰前女子冠軍Joanna Jedrzejczyk，比賽在五回合後由張偉麗以分歧判定獲勝。雖然兩人主要以立技交鋒，但這場比賽過程刺激，而最後兩人都血流披面，Jedrzejczyk更因為額頭血腫而變得像外星人一樣......

前冠軍Joanna Jędrzejczyk曾一度以強大的打擊能力統治該量級，但由於連續敗給前冠軍Rose Namajunas，經升級挑戰失敗後，輾轉挑戰時任冠軍張偉麗。

單是文字描述的話，絕對無法足以形容這場比賽的精彩程度，兩位拳手合共打出近800記打擊，當中有效果打擊數超過340記。從兩人的賽後照片，更能反映比賽的激烈情況。

上次賽前兩人曾因「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）而出現過一些小磨擦，張偉麗亦因為疫情而不得不先經泰國前往美國，不過最終都無損二人對決的表現。張偉麗在拳質（力量）上明顯佔優，張即使中拳或被低掃後亦可以馬上打出組合還擊。JJ數次以前踢作部署，但都被張逮住反擊。

在第三回合，JJ轉成左架使張一時反應不及，增添左踢作為武器，但後在互相搏拳時始終不及張。張以往只打過三回合比賽，雖然早段左勾拳得手，但去到回合中段體力稍稍跟不上節奏，被JJ搶去攻勢，鼻子亦遭擊中流血。及至回合後半，張身體踢擊得手，JJ以前踢還擊時再被張抓到，再加上一記右拳重重擊中JJ額頭，馬上令其腫脹起來。JJ頭部變形成為這場比賽的標誌之一。

去到第五回合，張偉麗越戰越勇，左勾拳數度得手，甚至把JJ的鼻子擊至變形，成功搶回優勢。雙方直至比賽完結之前，都在不斷壓前激烈搏拳。最終這場精彩比賽的結果落入裁判手上決定。兩位裁判認為「48：47 張偉麗」，一位裁判認為「48：47 JJ」，結果張偉麗以「分歧判定」衛冕UFC Strawweight 冠軍。

事隔2年，今次二人再度交手，勢必再有一番激戰。

香港女拳手黃大菁Ramona再度登場挑戰

+ 1

黃大菁（Ramona Pascual）在4歲的時候便跟父母移居香港，此後一直居住在香港，在香港成長、接受教育，更曾成為香港女子欖球代表隊成員。她在2016年於香港綜合格鬥賽事「IMPI World Series - Asia 4」正式出道，成為職業MMA拳手。

武備志專訪內容︰專訪｜香港首位UFC女拳手黃大菁Ramona︰無悔付出所有投入夢想

+ 2

Ramona在早前2月首度登場UFC比賽，成為香港首位UFC女拳手。Ramona在早前2月首度登場UFC比賽，成為香港首位UFC女拳手。賽事原定由巴西選手Josiane Nunes對陣中國選手武亞楠，後來由智利新星Jennifer Gonzalez頂替武亞楠。不過，Jennifer疑似因USADA（美國反禁藥組織）問題，賽前9日被UFC解約。因此，UFC在2日前決定與香港拳手Ramona 簽約，成為Josiane Nunes的對手。

當時她臨時替補上陣，對陣巴西新秀Josiane Nunes。最終她苦戰三回合後，不幸以「一致判定」落敗。

在UFC 275 第一場比賽中，Ramona即將對陣巴拿馬拳手Joselyne Edwards。Joselyne曾出戰UFC三次，目前處於二連敗中。假如Ramona能夠在今戰中取勝，將可能讓她繼續留在MMA最高殿堂中。

本周日早上7時，大家一同支持香港拳手，為黃大菁（Ramona Pascual）打氣！