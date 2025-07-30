香港人還要忍受多少個「張宇人」？

自由黨黨魁、行政會議成員、立法會議員張宇人，早前（7月23日）再度語出驚人，將食肆倒閉潮歸咎於「未有及早輸入外勞」，卻對壓垮零售銷售行業的高昂租金不聞不問。眾所周知，張宇人不時發表漠視勞工的荒謬言論，除了把最低工資壓低至20元，還聲稱「有標準工時可以死多啲病人」、擔心同性員工「扮Gay呃福利」、主張「侍產假一天都不應該有」、威脅辭任行會成員以反對「取消強積金對沖」等等。《香港01》分析張宇人25年議會生涯的84次質詢、17次議員議案、46次議員議案修正案的價值取向和底層邏輯，可見他從來都將特定行業的「商業利益」凌駕於社會整體的「公共利益」之上。當中央重塑「愛國者治港」、要求「香港要改革」，我們到底還要忍受多少個脫離民生、顛倒是非、抱殘守缺卻又穩坐管治核心的「張宇人」？



張宇人縱橫議會25年，不時發表漠視勞工的荒謬言論，除了把最低工資壓低至20元，還聲稱「有標準工時可以死多啲病人」、擔心同性員工「扮Gay呃福利」、主張「侍產假一天都不應該有」、威脅辭任行會成員以反對「取消強積金對沖」等等。（資料圖片）

「我做過市政局、區議會、現在入立法會，對香港不同議會有足夠經驗，有更全面及透徹的了解。」——2000年10月，第二屆立法會選舉結束，作為飲食界中持有「工商管理碩士學位」的第一人，張宇人高票贏得該界議席，承諾服務全港市民。他出身餐飲世家，中學畢業後負笈美國，30出頭就回流接手全港最大酒樓「海洋皇宮」，及後再獲委任為香港基本法諮詢委員會委員、臨時市政局議員、東區區議員等公職。等了15年，註銷了加拿大護照，又遇上了「金融風暴」過後的經濟衰退和消費低迷時期，引入「美式現代化管理」的張宇人霎時成為拯救飲食業界的「救星」，成功晉身立法會，一做就是25年。

張宇人到底有何作為？相信大家都不太知曉，但肯定對他漠視勞工權益的傲慢姿態印象深刻。《香港01》記者統計發現，張宇人擔任立法會飲食界議員25年來合共提出84次質詢、17次議員議案、46次議員議案修正案，即年均只提出3.36次質詢、0.68次議員議案、1.84次議員議案修正案——絕對稱不上「勤政」。而且，他所涉獵的議題範疇相當有限，大部分都與飲食業界和公共衛生相關。更關鍵的是，從張宇人的價值取向可見，他逾8成質詢都主張放寬食肆監管、轉嫁業界成本、獲取政府補貼；而他發起和修正的議員議案的底層邏輯，也都是將特定行業的商業利益凌駕於社會整體的公共利益之上。

對張宇人來說，「勞方」和「資方」永遠處於「二元對立」，所以任何關於勞工的保障，都是對於資方的侵害，因此必須予以抵制——結果就是持續剝削勞工階層尤其弱勢群體的合理權益。2004年10月13日，工聯會陳婉嫻動議辯論「訂立最低工資和最高工時」，張宇人揚言政策必然迫使僱主聘用更多兼職，又稱「不少員工放工後只顧消遣玩樂，沒有充分時間休息，導致上班沒精打采，當局應該規管員工回家睡覺」，結果引發不少爭議。2010年3月，《最低工資條例》通過之前，張宇人又以「時薪20元對業界殺傷力不大」為由叫價，再次引起社會譁然，並被揶揄為「廿蚊張」。10多年過去，張宇人的立場更加偏離事實，不時批評最低工資是「糖衣毒藥」和「政治工具」，只會「推高通脹、削弱競爭」，主張予以廢除。

這套論述的意圖非常明顯：將一項大多數發達經濟體都已採納、旨在保障基層勞工基本生活尊嚴的社會安全網，污名化為不負責任的政治操作。而這種思維模式正正貫穿於他對所有勞工政策的態度：2012年11月，工黨何秀蘭動議辯論「同志平權」，張宇人竟指一旦同志伴侶獲得等同異性夫婦的勞工權益，可能誘發同性員工「扮Gay呃福利」；2014年10月，立法會召開公聽會了解公眾對「男士三日有薪侍產假」的意見，張宇人又謂擔心員工偽造證明騙取假期，並且要求政府為產假「找數」；2016年2月，立法會研究標準工時相關事宜小組委員會會議上，張宇人聲稱「有標準工時可以死多啲病人，醫生個個唔使做」，又公開呼籲商界朋友一有標時就遷往內地經營；2018年4月，政府提出取消強積金對沖方案，張宇人表明反對，甚至威脅辭任行政會議成員；2018年8月，政府建議將男士侍產假增至五天，張宇人又放言「侍產假一日都唔應該有」，因為自己年輕時候都沒有。

然而，現代經濟學早已證明：改善勞工待遇能夠提升生產力、降低流失率、刺激內部消費，最終惠及整體經濟。但當世界各地的勞工保障都在不斷進步，張宇人的視野和觀念卻停滯不前，每每論及飲食行業困境，總是歸咎於僱員酬勞太高導致人手短缺服務不周云云，卻從不反思工作條件苛刻、時間過長、保障不足等缺失，更不敢直面租金過高才是拖累業界發展的癥結。可以說，張宇人不僅「親商界」，更加「反共融」；而他那涼薄傲慢、不負責任的姿態，亦從勞工議題延伸至其他各項有利民生的政策範疇。

以擾攘多年的「垃圾徵費」為例，張宇人聲稱個人非常支持環保，卻是有關政策的「最大反對派」，旨在為每天製造大量廚餘廢物的飲食業界爭取豁免，幾乎漠視其作為立法會議員理應優先考慮的公共責任和環保倫理；而當記者問及倘若推倒徵費那該如何推進垃圾治理時，他竟以「我不是政府，我建議他就會做嗎」推託了事——不但沒有提出具建設性的建議，反倒展現一種自曝其短的「雙重標準」。在關乎全民健康的「禁煙」議題上，作為「資深煙民」的張宇人同樣不遺餘力地反對，並且把禁電子煙上綱上線到「典型的多數票極權，剝削掉少數票人的權利」的高度，甚至以禁糖、禁宗教等「滑坡謬誤」來進行辯護——不但未能實事求是地議政論政，反而把個人喜好和商業利益置於公共衛生之上。

顯而易見，張宇人從政的核心價值，並非出於對「香港實現良政善治」的追求，而是基於「自身和業界利益」的維護。他一方面嚴厲批評政府在某些領域「無能」、「低效」；但另一方面，當政府試圖推行「有為」的改革而觸及行業利益時，他又會成為最堅定的阻力和最固化的藩籬。當政府政策有利飲食業界時，如推廣「美食天堂」，他便樂見其成；但當政策要求行業承擔社會責任時，如為廢物處理「用者自付」，他便全力反對。這種「彈出彈入」的行徑，清楚地勾勒出他的真實面貌——不是服務市民的立法者，而是商界業界的代理人；明顯只顧「小我」利益，根本不以「大我」為重。

毋庸諱言，張宇人之所以能夠數十年如一日地在議會當中大行荒謬，根源之一在於孕育他的政治土壤——功能界別制度。這是源自港英殖民時期的政治遺物和過渡安排，用以確保經濟翹楚和專業精英的參政議政，也有助體現香港政治中的均衡參與原則、兼顧不同階層利益；然而，往屆特區政府處於「行政弱勢」，一度任由工商精英喧賓奪主，對於功能界別的各種內在缺陷，包括劃分標準模糊、選民基礎狹窄、缺乏有效競爭、長期壟斷議席、無視整體利益等等問題更是束手無策。而張宇人所在的飲食界，就是典型的反面教材。

截至2024年12月31日，全港共有4.4萬個有效的食物業牌照；然而，根據2025年6月24日更新的選民登記數字，飲食界只有131個團體選民——他們將決定新一屆立法會飲食界議員的人選，並影響立法會40名選委界議員的誕生。相較於20名地區直選議員背後需要承載數以萬計選民的授權，飲食界這131個選民的含金量極重——然而，他們不是在廚房揮汗如雨的廚師，不是在樓面奔波勞碌的侍應，更不是遍佈全港的25萬名餐飲業從業員，而是有權在「香港餐務管理協會有限公司」和「現代管理（飲食）專業協會有限公司」或「香港飲食業聯合總會有限公司」的董事會進行表決的牌照持有人——更加有趣的是，張宇人既是「香港餐務管理協會」的榮譽顧問，又是「現代管理（飲食）專業協會」的創會會長，更是「香港飲食業聯合總會」的會長——這也難怪，立法會飲食界議席，捨他其誰？

問題是——2019年修例風波過後，中央親手重塑「愛國者治港」的關鍵目的，就是為了更好地調和社會整體利益，促使香港真正邁向「由治及興」，好讓普羅大眾共享更多繁榮成果——也就是說，功能界別的存在意義，理應超越單純維護業界利益的維度，而應在以香港整體利益為重的前提下提供業界視角和專業力量，並在發揮業界作用和專業貢獻的背景下推動香港持續發展。正如中央港澳辦主任夏寶龍的公開呼籲所說，工商界應該「將個人的小我融入到香港的大我、祖國的大我之中」，「努力尋找新的突破口和增長點」，「切實履行社會責任」、「一道排解民生憂難」，「勇敢擔起推動香港繁榮發展的時代責任」，做到「富而有責、富而有義、富而有愛」。只是，從張宇人不罵租金大山卻怪勞工小草的言行來看，恐怕不少傳統精英仍然未能適應特區治理的改革要求。我們到底還要忍受多少個脫離民生、顛倒是非、抱殘守缺卻穩坐管治核心的「張宇人」們？