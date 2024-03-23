春天嗜睡點算好？營養師揭4大飲食原則對抗春睏 見字飲水好重要
撰文：中天新聞網
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春天一到是不是就更不容易起床了呢？對此，就有營養師表示，春天會容易犯睏是因為冬天時為了維持體溫恆定，血管會收縮，但等天氣回暖時，四肢血管舒張，身體耗氧增加，導致供應腦部的血氧相對減少，身體便會有懶洋洋無力感。
台灣營養師何采璇在《好食課》臉書粉專發文表示，春睏顧名思義就是春天就容易睏跟嗜睡，主要原因是因冬天時為了維持體溫恆定，血管會收縮，但等天氣回暖時，四肢血管舒張，身體耗氧增加，導致供應腦部的血氧相對減少，身體便會有懶洋洋無力感。
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春睏有哪些症狀？
何采璇指出，犯春睏的時候可能出現以下「4症狀」：
疲倦無力
嗜睡、易睏，覺得永遠睡不飽
無法集中精神、頭腦有些昏沈
消化不良
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對抗春睏四大飲食原則
一、多吃未精製食材
全穀及未精製雜糧比起精製澱粉，多了許多膳食纖維、礦物質及維生素B群，可幫助身體新陳代謝，促進血液循環。
二、每日吃足五蔬果
蔬果中富含膳食纖維及多項植化素，可幫助身體抗氧化，並調節腸道菌相，維持腸道健康，改善腸胃消化不良問題。
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三、多吃富含鐵的食物
吃足鐵可幫助血紅素合成，幫助紅血球運送氧氣，減少身體疲勞及無力感！富含鐵的食材包含紅肉、豬血、鴨血、莧菜，也可於吃這些食材時吃些富含維生素C的食材，幫助身體吸收鐵！
四、天天喝足水
水喝不足，容易會使頭腦昏脹，有疲勞感，可以每日喝足體重公斤數*30-35毫升的水，幫助身體代謝廢物，有助於對抗疲勞。
資料來源：【好食課】臉書粉專
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