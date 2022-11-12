虛胖不是胖！營養師教6招輕鬆去水腫「見字飲水」加速代謝又排毒

【去水腫】明明不算胖，但是看起來就是浮腫肉肉的，那麼你可能是水腫。台灣營養師朱瑞君分享，消除水腫的6大法則，要消腫反而要多喝水，而且必須補充蛋白質，避免營養不良性水腫，趕走虛胖，還原窈窕曲線。



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一、補充蛋白質

優質蛋白質對人體好處多多，除了提供給身體運作足夠營養外，更能防止水腫，同時幫助保持免疫力。

補充優質蛋白是為了維持人體蛋白含量，一是為了防止出現水腫，二是為了保持免疫力。

二、補充含鉀食物

若有水腫困擾，可以適量補充「鉀」，因鉀離子可以維持身體電解質平衡，同時也有幫助利尿的效果，像是金針菇和苜蓿芽都是好選擇。

三、多喝水

很多人以為水腫是因為水喝太多，反而不敢喝水，其實要多喝水才能啟動身體新陳代謝，代謝好了，幫助排出身體毒素廢物，才是消水腫的不二法門。

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四、少吃過鹹、加工的食物

營養師朱瑞君表示，過鹹、加工食物的鈉含量通常偏高，若攝取過多的鈉，水又喝得不夠多，就沒辦法幫助稀釋血液中過多的鈉離子，容易加重腎臟代謝負擔。

五、增加活動量

盡量別長時間維持相同姿勢，這樣容易使局部靜脈回流減慢，血液循環變得較差，水腫就會跟著來。

六、不要翹腳

有時候水腫是因為生活習慣所引起，像是翹腳這個動作，一腳長時間交疊在另一隻腳上，也會造成下肢靜脈回流的壓迫，導致小腿局部水腫。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】