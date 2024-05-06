內地女勸「來香港千萬不要穿這樣」：這樣穿真的很…　掀網民爭議

【香港旅遊／穿搭／防雷】來港旅遊穿搭也要注意？有內地女於小紅書發文，直指「來香港千萬不要穿成這樣」，又發布自己在中環拍照「打卡」穿着，認為「很適合拍照打卡」。帖文引來網民爭議，有人大讚「超美喔」、「挺好看的，比那些暴露當穿衣自由的舒服多了」；也有人認為穿着最重要適合自己，毋須在意他人目光，「你自己開心就好」、「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」。



來港旅遊穿搭也要注意？（資料圖片）

該內地女早前於小紅書以「來香港千萬不要穿成這樣…」為題發文，提醒其他網民來香港穿着配搭，又上載自己在中環石板街斜路拍照「打卡」穿搭相片，直指「不然你就會發現這樣穿真的很上鏡，很適合拍照打卡」。

相片見到，樓主穿上灰色低胸緊身連身迷你裙，配上長袖寬鬆格仔外套，加上「懶佬款」白色波鞋，擺出多個姿勢拍照。

樓主之後轉到堅尼地城「打卡點」，但由於有一大堆人在拍照，「所以拍了幾下就溜了」。

帖文引來網民熱議，不少人大讚「超美喔」、「挺好看的，比那些暴露當穿衣自由的舒服多了」、「辣妹是真的」、「好看是好看，一看就知道是遊客」、「真佩服你們出來玩都這麼用力得打扮的人，每次出去玩就想着舒服方便就好」。

也有人認為穿着最重要適合自己，毋須在意他人目光，「你自己開心就好」、「自己喜歡就是了，不用理人家怎説」。