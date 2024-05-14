下星期有颱風？GFS料「艾雲尼」周五生成　逐漸增強移向日本台灣

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】踏入5月將有颱風生成？美國全球預報系統GFS最新預測，菲律賓右邊海域周五（5月17日）可能生成今年第1個颱風艾雲尼，之後會移向台灣及日本方向，強度可能達到熱帶風暴級別，計劃到日本或台灣旅行就要留意了。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓東南方會有氣流擾動，強度較GFS預測的小。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統GFS最新預測，菲律賓右邊海域周五（5月17日）可能生成今年第1個颱風艾雲尼，之後會移向台灣及日本方向。（GFS／Windy.com）

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美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月17日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，至下周中期移向台灣和日本方向，屆時結構巨型。

有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，「艾雲尼」預計在星期六（5月18日）時段於西北太平洋發展出來，達到992 hPa氣壓值（熱帶風暴級別），過後會有增強迹象。但他同時指出，「結果是認為該颱風出現之後，是一個發展於西北太平洋中部，消失在西北太平洋中部的颱風，也就是說，就算是發展出來了，也不會有什麼影響，反正就是一直在爭議之中，大家先觀察就行」。

有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，「艾雲尼」預計在星期六（5月18日）時段於西北太平洋發展出來，達到992 hPa氣壓值（熱帶風暴級別），過後會有增強迹象。（網上圖片）

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓東南方會有氣流擾動，強度較GFS預測的小。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。