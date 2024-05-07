下星期有颱風？GFS料「艾雲尼」周末生成　日本或有超強颱風逼近

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】踏入5月將有超強颱風生成？根據美國全球預報系統GFS最新預測，菲律賓右邊海域本周末可能生成今年第1個颱風艾雲尼，強度更可能達到超強颱風級別；該熱帶氣旋結構巨型，下周會移近台灣及日本，計劃到日本或台灣旅行就要留意了。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周末至下周初菲律賓東南方會有熱帶氣旋生成，之後會登陸菲律賓，結構較GFS預測的小。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統GFS最新預測，菲律賓右邊海域本周末可能生成今年第1個颱風艾雲尼，強度更可能達到超強颱風級別。（GFS／Windy.com）

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美國全球預報系統GFS最新預測，星期四至星期六（5月9日至5月11日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，隨後慢慢移向菲律賓，至下周中期會轉向趨近台灣和日本，屆時結構相當巨型。

艾雲尼或成超強颱風



有經常分享天氣消息的內地博主指出，今年第1號颱風「艾雲尼」生成趨勢已出現增強迹象，「的確勢頭比較強，但最終會不會起來，這還主要決定於這些熱帶擾動如何走向」。博主引述GFS模擬資料表示，預計星期五（5月10日）會出現1個穩定「颱風胚胎」並增強，周日（5月12日）達到994 hPa（熱帶風暴級別），路線是先偏西移動，在菲律賓近海區域北上。

博主引述GFS模擬資料表示，預計星期五（5月10日）會出現1個穩定「颱風胚胎」並增強，周日（5月12日）達到994 hPa（熱帶風暴級別）。（網上圖片）

博主又引述模擬資料稱出現936 hPa氣壓值（超強颱風級別），形容是「非常強烈的表現，有必要看一下」、「也就是說這個1號颱風艾雲尼在生成之後，就可能成為今年的第1個超強颱風，最終將靠近日本方向消失」。

博主又引述模擬資料稱出現936 hPa氣壓值（超強颱風級別），形容是「非常強烈的表現，有必要看一下」。（網上圖片）

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周末至下周初菲律賓東南方會有熱帶氣旋生成，之後會登陸菲律賓，結構較GFS預測的小，路徑亦稍有不同。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。