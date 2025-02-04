台灣泌尿科醫生高銘鴻分享一則診間糗事，讓所有網友直說真有趣！



原來是他把患者的媽媽當作女友了，而且對方還是三寶媽！

18歲小鮮肉帶「年輕辣妹」看包皮 以為是女友 真實身份驚呆醫生（01製圖）

講解性知識後才知「年輕辣妹」竟是媽媽 下句更震撼（點圖放大閱讀）：

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高銘鴻醫生在粉專發文表示，早前診所來了一位18歲的弟弟「來看包皮」，與這位弟弟同行的還有一名年紀相仿的正妹！高醫生心想「這應該是他女朋友吧」，開始解釋包皮發炎的原因，並評估是否要施作手術。

高銘鴻心想，這位病患弟弟這麼年輕就把女友帶來，想要多多教育他與旁邊這位「正妹女友」一些簡單的性教育，於是便開啟囉嗦模式表示：

你們年輕人齁，平常也要特別小心以下幾點……

高銘鴻表示，弟弟在看診的時候頻頻點頭，表示能理解他的諄諄教誨，但就在他講解完之後，在弟弟旁邊這位正妹突然說：

醫生謝謝你給弟弟詳細講解這麼多，不過……其實我是他媽媽。

高銘鴻醫生尷尬的表示，他當場驚呆、下巴都快掉下來了！最令醫生感到驚訝的是，這位正妹媽媽還說：

他還有哥哥和弟弟，下次有機會再帶來給醫生檢查。

媽媽語畢，整個診間都震驚的說不出話來，心想：「這位媽媽也太年輕了吧！」

最後，高銘鴻醫生在文章說「要鄭重向這位媽媽道歉。媽媽駐顏有術，竟然讓我以為是20出頭的妹妹，甚至還以為是弟弟的女友」，還寫下鞠躬二字，引得網友哄堂大笑。

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