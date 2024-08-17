洗襪應該正面洗定係反面洗？日本研究揭正確解答　洗錯細菌多3倍

家裡的襪子再怎麼洗，還是會有難以消除的異味嗎？這時候試試看把襪子翻過來洗，或許就能解決問題。



台灣醫生虞哥就分享了把反面洗襪子的2大優點，不但能減少細菌滋生，也可以延長襪子壽命，此外，晾襪子時若會曬到太陽，也建議反面曬，才不會導致襪子褪色。

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台灣醫生「虞哥」在臉書粉專「醫食無虞 It's well」發文表示，襪子外層材質主要是透氣性較好的天然纖維，內層是彈性較好的化學纖維，孔洞較小容易卡住髒污、汗水，以及脫落的腳皮和皮脂，除了會導致異味，還可能造成香港腳等感染。



虞哥指出，翻過來洗可以把卡在襪子內側的污垢洗出來，減少細菌滋生，他也分享根據日本研究，用2週時間比較分別用正面和反面洗襪子後，發現正面洗的襪子上，「蛋白質污垢」的殘留量高出反面洗的3倍。

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此外，反面洗還可延長襪子壽命，因為襪子外層的天然纖維容易因摩擦損壞，正面與反面的襪子同時清洗100次後，正面洗的襪子會有明顯的彈性變差和褪色，但反面洗則影響不大。



​虞哥說，以上是指平常穿在鞋子內的襪子，若是穿著襪子直接踩在骯髒的地面上，那正面也應該要好好清洗，至於襪子該怎麼曬最好？他提醒，雖然直接晾著都會乾，但若會曬到陽光，建議翻過來「內層向外曬」，可以降低紫外線造成襪子褪色的問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：襪子要正面洗還是反面洗？日研究揭正確解答，這樣洗「細菌多3倍」黴菌異味全上身】