小心有玻璃！7人1狗用頭測試玻璃硬度　餃子店幽默告示笑爆網民

放在地上的「小心地滑」的警告牌，多顯示地板濕滑；但見到「小心玻璃」告示，又有何寓意？長沙灣1間餃子店在玻璃門牆貼上「小心有玻璃」作溫馨提示，直指「目前用頭測試玻璃硬度人數7人1狗，人數持續增加中」，幽默態度獲超過2,000網民讚好！有人形容「覺得呢間餐廳好有愛」，十分欣賞這種地道喜感。



餃子店門外玻璃溫馨提示客人「小心有玻璃」。（「Facebook@香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，指雖然與美食無關，但「覺得呢間餐廳好有愛」。原來該餃子店在玻璃門上貼告示作「溫馨提示」，呼籲小心玻璃，指「目前用頭測試玻璃硬度人數7人1狗，人數持續增加中」，更用上黃黑警示膠紙，提醒客人小心撞玻璃。

有網民大讚「終於喺香港見到外國式嘅幽默」、「睇店名都感覺到店主佢哋既幽默感」，亦有人錯重點，關心測試玻璃的狗狗，調侃地表示「咩狗先」、「真狗？」、「咁隻狗有冇事呀」、「有冇片，撞玻璃個下應該幾好笑」。

有網民將焦點放回玻璃上，「誰是清潔工」、「應該加人工」、「好乾淨喎（起碼塊玻璃一定係）」。