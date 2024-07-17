2年沒性生活！女友睇cam驚見男友「心碎一幕」崩潰　性博士咁解讀

男友有性慾都不找我，是不愛了嗎？台灣1名女網民與男友已2年沒性生活，惟有天她從家中的監視鏡頭影片，意外看到「男友自慰的瞬間」，即時驚嚇得把影片關掉，腦海卻不斷回想到男友下半身狀況，不禁悲傷心碎，無法釋懷下只好向「最美性愛博士」求助許藍方，想知道男友既然有性慾，「想要為什麼不找我？」。許藍方解釋，男女自慰乃正常事，並奉勸女生千萬不要因性生活不協調而產生自我懷疑，也不要輕易以為對方想做愛不找我，就等於不愛我，「不要用行為定義（愛），要用心去感受彼此」。

許藍方表示，男女間會自慰是很自然、正常的事，像餓了會想找吃東西一樣，差別在於另一方有沒有發現、對方有否告訴你。（《那些年我們一起追的女孩》劇照）

在台灣有「最美女性博士」的許藍方早前在其YouTube頻道分享個案，指1名女網民與男友已2年沒性生活，惟從監視鏡頭驚見男友在家自慰的一瞬間，震撼畫面令她受到驚嚇，雖立即關掉影片，但久久未釋懷，不知該向男友坦白，抑或是裝不知情。更失落的是，女生覺得為何男友有性慾，寧可自己解決而不找她，又抱怨對方每晚都很晚睡，故雙方幾乎不會同時上床睡覺，故希望向許博士請教，以尋求解決性生活不協調的方法。

台灣1位女生與男友2年沒性生活，惟從監視鏡頭驚見男友在家自慰的一瞬間，震撼畫面令她受到驚嚇，雖立即關掉影片，但久久未釋懷。示意圖。（GettyImages）

許藍方表示，男女間會自慰是很自然、正常的事，像餓了會想找吃東西一樣，差別在於另一方有沒有發現、對方有否告訴你。許博士亦解釋，自慰可控制時間於3至5分鐘，與兩人間性愛的享受、交流完全不同。她又指人們對性的認知存在誤解，不要認為對方想做愛就只能找自己，不找就是有問題，或者懷疑是有外遇，她奉勸千萬不要因此有這種自我懷疑的想法。

許藍方指出，情侶間的關係會隨着交往時間久了，逐漸降低做愛頻率，因此兩人應有識該如何持續進步，以及讓戀情維持新鮮狀態，這才是最重要。示意圖，非當事人。（Getty Images）

許博士表示，自慰涉及個人隱私，故不建議女生向對方查詢，更不應責怪，應明白他當時只是想滿足自身慾望便可。許博士強調，男生自慰並不代表不愛女友，「不要用行為定義（愛），要用心去感受彼此」。

對於性事不協調，許博士解釋男性易受周遭事物影響，如煩惱、壓力、生病情況下，有時很難硬起來，並指男生做愛並非那麼簡單，除勃起外，更要配合腰、臀等核心力量，如平常缺乏運動者，性愛可能是煎熬。

台灣美女性博士許藍方早前分享個案，指1位女網民與男友2年沒性生活，惟從監視鏡頭驚見男友在家自慰的一瞬間，令她飽受驚嚇，久久未釋懷。（Instagram 圖片）

最後，許藍方指出，情侶間的關係會隨着交往時間久了，逐漸降低做愛頻率，她認為這是必然發生，因此兩人應有識該如何持續進步，以及讓戀情維持新鮮狀態，這才是最重要。

（綜合）