茶記開張│阿婆取走花籃鮮花　網民拍片公審反被鬧無知：拎得㗎！

店舖開業多會獲得各方好友或商業伙伴送上花籃恭賀，日前有網民就發現某新開張的茶餐廳門外，有1名婆婆正從餐廳開張花籃中挑選鮮花，連取數朵後才滿足。該網民拍片公審婆婆取走花籃鮮花的行為，卻反遭其他網民斥責「無知」。有網民解釋傳統習俗上取走開張花籃中的鮮花有帶旺店舖的好意頭，取花者亦會有好運，「開張花籃嘅花可以隨便拎自己鍾意嘅走」、「開舖嘅人好生意，拎花嘅人行好運」；不過也有人認為「唔係個個知」，建議取花之前可以「問聲人哋先」免生誤會。



有網民拍片公審1名婆婆從餐廳開張花籃中取走鮮花。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳影片，可見在某茶餐廳的新開業分店門外，擺放了一列他人贈送店家的開張花籃。1名手持環保袋、頭髮花白的婆婆站在店外，從花籃中挑選喜歡的花。她左手握着數朵百合花，右手則在花籃鮮花間擺弄，未幾又選中1朵鮮花，便將其抽起帶走。

樓主拍下影片上傳到網上，公審並諷刺取花的婆婆，表示「唔啱成個搬走啦，仲揀？」。影片引起網民熱議，有人表示「真『採花賊』」、「不問自取？」。然而，有很多網民留言反對「偷花」說法，並表示「一向都可以拎」、「其實呢啲約定俗成係可以隨便拎」，甚至有人批評樓主「無知」，「無店員阻止即係可以拎㗎，唔識就問下人啦」、「你無常識唔緊要，上嚟問下就會知，唔好搞老人家咁衰格啦」、「個阿婆好慘囉，無啦啦畀你公審！」。

有網民就解釋途人取走開張花籃的鮮花其實是傳統習俗，有帶旺店舖的好意頭，取花者亦會有好運，「同大家講下傳統，開張花籃嘅花可以隨便拎自己鍾意嘅走，而仲有一種習俗係拎夠7隻色嘅花返去用7色花沖涼，開舖嘅人好生意，拎花嘅人行好運」、「多人攞代表好生意，係意頭嘢」、「可以拎的，係好意頭，花開遍地，生意興隆之類。對店家都係好事」。不過，有網民就認為可以取走開張花籃的花「都唔係個個知」，建議取花之前可以「問聲人哋先」。

（Threads）