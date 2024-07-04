$85肉絲炒麵！食客不滿餐廳出品似這款麵　質疑：分分鐘朝早賣剩

這和印象中的肉炒麵有分別？有食客在討論區大呻，指日前在餐廳點了要價85元的肉絲炒麵，但賣相和印象中在「兩面黃煎麵餅」上淋上肉絲芡汁的不同，是碟「豉油皇肉絲炒麵」，而且「又油又碎」。他翻餐牌發現餐廳早餐時段有供應豉油皇炒麵，「我呢碟分分鐘係朝早賣剩，加幾條肉絲翻炒幾下」，加飲品後價錢去到103元，不滿稱是「酒店價格，公廁味道」。有網民認為餐廳太離譜，「貴到好誇張，又唔好食」、「只係粥舖嘅炒麵」。



食客點了$85肉絲炒麵，認為並非一般理解下的「肉絲炒麵」。（香港討論區圖片）

樓主在香港討論區以「[骯港] What the......我又踩雷了。香港飲食真係好危險」為題發帖，表示早前光顧西環1間以煲仔飯馳名的餐廳，點了1碟要價85元的肉絲炒麵，他強調是正價而非特價下午茶餐，「一般茶餐廳的肉絲炒麵都只係$50至$60，呢個$85，貴過人2X%」。

他指按一般對肉絲炒麵的認知，應是「煎兩面黃麵餅，再埋個肉絲芡上去」，但上菜時見到的卻似「嗱喳炒麵」，「呢篤嘢送上嚟，我真係嚇到跌咗落地下，呢篤嘢只係豉油皇肉絲炒麵」。樓主分享食後感，形容是「車仔麵嗰種鹼水麵」，入口又油又碎，「淋過嚿屎」，質疑要價85元過分。

樓主指一般理解下的肉絲炒麵，應是「兩面黃煎麵餅」，再澆上肉絲和芡汁製作。（香港討論區圖片）

樓主翻查餐牌，見到餐廳早餐時段有供應「廉價嗱喳炒麵（豉油皇炒麵）」，「我呢碟分分鐘係朝早賣剩，加幾條肉絲翻炒幾下，咁就收貴一倍，仲要無x咗杯飲品」，又抱怨加點凍檸茶後，價格高達103元，批評是「酒店價格，公廁味道」、「exactXly香港情懷」、「下次我撼親頭蕩失路一定翻啅」，大呻香港餐廳「滿佈地雷」，遠遠不如內地。

樓主質疑那碟肉絲炒麵是用早餐賣剩的豉油皇炒麵加肉絲炒成。（示意圖／資料圖片）

有網民批評餐廳做法「太離譜」，「咁真係踩雷喎，豉油王肉絲炒麵」、「睇見呢個價都堅離地」、「只係粥舖嘅炒麵咋喎，最多25蚊」，又打趣道這碟的確有肉絲和炒麵，「人家要專人往粥麵檔買回來給你吃的」。樓主認為撇除價錢和餐廳環境，最大問題是「我不惜功本買法拉利，點知你畀部法拉雀我」，質疑不是真正的肉絲炒麵。

網民無奈指香港餐廳質素每況愈下，「1個蛋麵餅3幾蚊，幾條肉絲銀芽韮黃畀盡15蚊賣85做到咁嘅衰樣，肯定係早餐剩麵再炒，自己諗吓點解冇生意啦」，又認為「用心做嘅茶記一早上咗深圳做，性價比絕對好過在香港」。

（香港討論區）