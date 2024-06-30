小紅書名店紅茶冰室棄租？觀塘地標舖月租叫價：$60萬　震驚網民

香港冰室是內地客打卡熱點，網上更有不少冰室被封為「小紅書名店」，其中連鎖餐廳「紅茶冰室」就是其中1間備受網民追捧的食肆。近日多個群組瘋傳招租訊息，指九龍塘觀塘駿業街56號中海日昇中心有約8,000呎巨型地舖放租，叫租約60萬元，地產網站資料顯示該舖現時由紅茶冰室租用，意味該分店未必續租。消息引起網民熱議，因紅茶冰室屬「小紅書名店」，許多內地客專程光顧打卡，網上有大量分享帖文；另有香港網民亦指，該舖位人流極旺，很多額客光顧。



事件引起網民討論，有人指示「紅茶都做唔住，有什麼舖可以呢？」、「每日買幾多個餐先頂得住60萬租？」。 不過有留言提醒，該分店其實佔了3個舖位，而且位置主力做打工仔午市生意，「香港夜市真係差晒」。不過有人認不排除是業主加租，「個舖咁旺，可能有其他人想租呢」。



有網民貼出紅茶冰室舖位招租消息。（fb群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」截圖）

香港多個facebook群組有人貼出觀塘有大地舖放租，「官塘龍頭8XXX呎 租6X 人山人海人流不絕」。地產網站資料顯示，該放租舖位為九龍塘觀塘駿業街52-56號中海日昇中心地下D號舖，面積8,340平方呎，業主叫租60萬元，現時由紅茶冰室租用，意味該分店未必續租。

放租舖位為九龍塘觀塘駿業街52-56號中海日昇中心地下D號舖，面積8,340平方呎，業主叫租60萬元，現時由紅茶冰室租用，意味該分店未必續租。（資料圖片）

被封作「小紅書名店」 內地客專程打卡

紅茶冰室被譽為「小紅書名店」，內地客認為可足滿港式情懷，不少人專程去吃菠蘿油等港式經典美食並打卡，小紅書有大量相關帖文，甚至有帖文形容為「全網都推薦的冰室」。

歌手谷婭溦也曾在小紅書分享光顧紅茶冰室的影片。（「谷婭溦Vivian」小紅書影片截圖）

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網民驚訝月租60萬 「每日賣幾多個餐」

事件在香港社交平台引起熱議，不少人驚訝紅茶冰室都捱不住，「呢間紅茶咁旺都頂唔順」，該分店位於工廠區，「嗰度600,000租，梗係死得啦」、「以前逢喺lunch time 都排好多人，不過佢樓上好多餐廳都執咗」、「早排仲做緊88折，咁突然要執？我次次去食lunch都排勁耐。如果佢都執，全觀塘仲有邊間食肆做得住」、「每日賣幾多個餐先頂得住60萬租？」、「60萬租，計埋人工，燈油火臘，乜乜七七，每日要有十萬蚊營業額先圍到皮喎！」。

有網民貼出紅茶冰室卜舖位招租消息。（fb群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」截圖）

美聯物業及中原地產的網站亦有相關舖位的放租資訊，顯示租金叫價60萬元，售價則是3億5,500萬元。資料顯示，該舖位由已故舖王鄧成波的家族持有，而其家族所持有的觀塘駿業街中海日昇中心一籃子地舖連12個車位，今年5月以意向價3.8億元招標放售，

相關報道：鄧成波家族3.8億蝕放觀塘駿業街一籃子地舖 較去年減價2000萬

網上有放租帖文，指觀塘有龍頭地舖以月租約60萬放租。（fb截圖）

不過有網民提醒，該舖面應佔了3個舖位，而且該地段「人流主要集中星期一至五，全日只係旺2個鐘，每星期只係旺10個鐘」，而且「香港夜市真係差晒」。若紅茶放棄續租也可能是策略調整，「紅茶係觀塘開喺邊個位都一樣有生意，佢個位咁大，真係唔知咩餐廳先頂到」。

（綜合）