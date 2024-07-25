仁愛堂「藥你同行」藥物管理計劃　提醒長期病患按時食藥｜附詳情

慢性病患者特別是長者，他們可能因為記憶力或認知能力下降，亦因為不清楚自己的病情，對需要服用的藥物了解不多，導致出現錯服錯藥、漏服藥或存放錯誤等情況。有見及此，仁愛堂鄭丁港善心藥物中心參與由嘉里集團贊助，與醫護行社區藥房攜手合作，推行「藥你同行 - 社區藥物管理計劃」，為服用長期藥物人士及其照顧者提供藥物管理及諮詢服務，費用全免。



仁愛堂推行「藥你同行 - 社區藥物管理計劃」,為長期服藥人士及照顧者提供免費支援。（仁愛堂提供）

仁愛堂鄭丁港善心藥物中心在2024年4月1日起參與由嘉里集團贊助，與醫護行社區藥房攜手合作，開展「藥你同行 - 社區藥物管理服務」。計劃針對社區長期服藥人士及其照顧者，並由善心藥物中心註冊藥劑師主理，親自為有需要人士提供專業的藥物管理服務，推廣藥物安全，幫助他們提升自我管理健康及疾病能力。

計劃內容



1. 藥劑師會以面對面、電話或視像形式與病者或其照顧者進行用藥評估及指導

2. 共同整合藥物記錄，並建立或更新個人藥物清單

3. 為病人講解藥物用途、副作用等需要注意事項

4. 檢視最近或已更新的藥物治療方案，提供藥物諮詢

5. 共同制定自我藥物管理計劃

計劃對象及資格



1.18歲或以上人士

2.已開通醫健通

3.現正服用5種或以上長期藥物 （只計算醫生處方的藥物，不包括保健品）的病者及／或照顧者，並符合以下任何一項條件：

●藥物療程於最近覆診或住院期間有更改

●獲處方新藥物或高危藥物（如降血糖藥、薄血藥或免疫力抑制劑等）

●未能準確依照指示服藥

●長期疾病控制未如理想

計劃費用全免，報名請掃瞄以下QR code：

查詢計劃詳情



仁愛堂鄭丁港善心藥物中心

電話：2655 7763 / Whatsapp：2655 7831