台飯糰店「真材實料老闆娘」影片瘋傳　身旁「溫馨提示」反成焦點

日前高雄有一位民眾在左營區安吉街上，直擊到一名辣妹正在販售飯糰，胸前若隱若現的景象，讓人目不轉睛，並提到：「真材實料，推薦給大家」。



貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論。

有網友在高雄看到一名辣妹正在販售飯糰，胸前若隱若現的景象，讓人目不轉睛。（Facebook@高雄揪出遊）

惟一旁的有趣告示牌卻反成為不少人的討論焦點。（Facebook@高雄揪出遊）

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有民眾於今年5月7日上午11時24分，在臉書社團「高雄揪出遊」發文並附上6張照片，內文中提及：「飯糰真材實料，推薦給大家。」

而他也提到，地點就位於高雄市左營區安吉街上，不過其中一張照片特別突兀。

畫面中可見，女老闆將頭髮往上綁起，配上身穿白色T恤，不過衣服中間呈現簍空，胸前的事業線若隱若現讓人充滿許多遐想空間，再配上認真工作的表情，讓路過男民眾很難不注意。

不僅如此，疑似因為老闆娘長的太漂亮，因此時常被許多男顧客騷擾，而她也自製一個溫馨告示牌，並寫道：「禁止打罵老闆，長得好看也不行」，意外掀起討論。

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貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並紛紛留言表示：

「揪友懂拍」

「打情罵俏可以」

「這一看就真的有料」

「真的真材實料」

「看起來很厲害的飯糰」

「這不去買過分了吧」

「太澎湃了！！」

「我覺得妹子才是真材實料，跪求妹子的IG」

「比巷口便宜」

「可以買一顆，自己帶小板凳坐在旁邊吃嗎？」。



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