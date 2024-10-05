辦公室痛症｜眼澀頸肩痛不容忽視　中大中醫推治療慢性痛症計劃

文：黃仕達醫師＠香港中文大學中醫學院專業顧問、註冊中醫師

疼痛是一種常見的臨床症狀，已經被列為繼體溫、呼吸、脈搏、血壓之後的第五大生命體徵。所以在2004年的時候，國際疼痛學會將每年10月第三個周一訂為「世界鎮痛日」，中國則將世界鎮痛日所在的一周定為「中國鎮痛周」。由此可見疼痛對我們健康的影響有多大。而「辦公室痛症」是長時間在辦公室工作的人們常見的問題，主要包括頭痛、眼澀痛、頸肩部疼痛、手腕痛、腰腿痛等等。這些疼痛既影響身體健康，亦降低工作效率。



辦公室痛症的成因是長時間保持同一姿勢或重複同一動作。（示意圖／GettyImages）

造成辦公室痛症的原因主要是我們長時間保持同一姿勢或重複同一動作，容易對身體造成慢性損傷。很多人都懂得說自己做到「五勞七傷」，卻不一定知道五勞七傷所代表的具體含義，我們中醫早在2000多年前的黃帝內經《素問·宣明五氣篇》內就提出了：「久視傷血，久卧傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷」，簡稱五勞。因外部行為過勞而傷及五體，進而傷及五臟，對身體造成一系列的損害。

七傷是指「七情之傷」，即「喜、怒、憂、思、悲、恐、驚」。喜傷心，怒傷肝，悲憂傷肺，思傷脾，驚恐傷腎，是為「七傷」。而我們的辦公室一族於五勞中至少佔了二勞–久視和久坐。久視傷血，是指長時間用眼過度會耗傷氣血，導致一系列氣虛不足的問題，如眼睛出現乾澀疼痛、疲倦、頭痛頭暈等問題；久坐傷肉，則指長時間坐著會使肌肉失去活力，引起肌肉疼痛，而「脾主肌肉」，進一步則會影響脾的運化功能而出現食慾減退等不適症狀。

有痛症的則需要及時治療，千萬不要拖延就醫。（示意圖／GettyImages）

根據資料顯示，當出現疼痛，尤其是長期慢性疼痛後容易產生一些不良情緒。在香港，71%的慢性疼痛病人同時患有焦慮症或抑鬱症，或兩者並存。47%的患者有中度至嚴重程度的焦慮症；43%的患者則有中度至嚴重程度的抑鬱症。而這些情緒會令痛覺更加敏感，患者會覺得疼痛加重，進而可以演變爲七情所傷。

俗語有云﹕「預防勝於治療」，要預防辦公室痛症，辦公室一族首先需要保持正確的坐姿，同時也不要長時間坐着，建議每隔1小時就要起身活動伸展，例如活動肩關節，針對頸椎做「米字操」，以減少久坐對身體造成的勞損。另外，下班後亦可進行一些適當的運動以鍛鍊腰肌，如「拱橋」或「平板支撐」等。

要預防辦公室痛症，辦公室一族首先需要保持正確的坐姿，同時也不要長時間坐着，建議每隔1小時就要起身活動伸展。（示意圖／GettyImages）

而正患有痛症的則需要及時治療，千萬不要拖延就醫，中醫於治療辦公室痛症方面有很多的方法，如鍼灸、中藥內服外敷、推拿、火罐等，中醫師會針對患者的情況採用相應的治療方法，療效一直十分理想。為鼓勵市民正視慢性痛症帶來的健康風險及認識管理慢性痛症的正確方法，香港中文大學中醫學院轄下診所（中大中醫診所） 推出「中醫治療慢性痛症計劃」，中醫團隊將按患者個別情況訂定最合適的中醫治療方案，為患者提供個人化的慢性痛症中醫診治服務。如有興趣，歡迎點撃以下網址了解更多﹕按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）