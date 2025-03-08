不少人收到「紅色炸彈」時，最苦惱的就是人情究竟該封多少，封太少傷感情、封太多又會讓荷包失血。



一名網友抱怨，自己的朋友在婚禮上，收到禮金100元（台幣，下同，約23港元），而且那個人還上台接花球，讓網友驚呼「簡直是羞辱」。

新娘好友封「屈辱性人情金額」還這樣做 網民也驚呼：是有仇了吧（01製圖）

有網民指出該數目是封帛金才會給 點圖放大閱讀：

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該名網友在Dcard發文，表示朋友在結婚當天，收到新台幣100元的結婚人情：

是的你沒看錯，就是新台幣100元。

重點是封人情的這個人還上台接花球，誇張行徑讓她替新娘感到傷心不值，直呼「真的超級誇張」，她也好奇大家有收過台幣100元人情嗎，若收到會把對方封鎖嗎？

文章曝光，網友們看了這數字也驚呼：

「反而覺得不封比封100還來得好，封100是看不起我嗎？」

「奇數是帛金價格吧，這種我會先罵一頓然後封鎖」

「封100塊應該是有仇了吧」

「不用生氣啊，她結婚時封回禮100，妳賺了！因為通脹」



也有人分享類似經驗：

「別說了，我姐之前結婚，還有沒封人情卻攜伴、拿餅、上台接花球，這應該比妳朋友慘吧」

「我結婚在五星飯店，朋友兩大一小包1200，就絕交了」

「朋友結婚我包了8800港幣，到我結婚她還找藉口不來了呢，禮也沒送，是人是狗一場婚禮看清」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】