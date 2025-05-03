「現在中一英文翻譯要一字不差？」



台灣一名媽媽透露，孩子放學後拿著英文翻譯考試卷回來，其中handsome不能翻成帥氣的，正確應為「英俊的」；還有too應為「也」而不是「太」等，讓原PO越看越傻眼。

文章曝光後，一票網友也搖頭回應：

語言是拿來溝通的，不是拿來考試的！

中一英文「handsome」翻成「帥氣」被圈錯！還有「too」要這樣譯（01製圖）

還有cousin、nice to meet you被圈錯也令網民搖頭 點圖放大閱讀：

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台灣一名媽媽曾在臉書《爆廢公社》表示孩子讀中一，拿著英文考試卷回來，向她求助錯在哪裡，而原PO一看也傻眼了。

照片可見，第4題handsome，孩子原本翻成帥氣的，被圈錯後，更正為「英俊的」；第7題cousin，原來是堂表哥弟姊妹，更正改為「堂表兄弟姊妹」；第9題too，孩子翻成「太」，正確應為「也」。

至於第10題Nice to meet you，孩子因為N沒大寫，沒有句點而被扣分，原PO認同沒問題，但翻譯的部分，孩子原寫「很開心遇見你」，但正確為「很高興遇見你」。

對此，原PO直言，尊重每個老師的教法，但也忍不住困惑發問：

現在中一英文翻譯要一字不差？記得我們那個年代意思到了就對了，現在這麼嚴格啊？

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底下網友回應：

「這英文老師太死板，會害死學生」

「我高中英文代課老師：語言是拿來溝通是活的，只要你的答案可以說服我是有道理的，我就給分，沒有唯一答案這回事」

「這不是英文題，是在考中文吧」

「我家的老師也是，只能和孩子說就配合囉，自己知道孩子理解就好」

「矯枉過正，以前中學英文翻譯Mary，我寫瑪麗被劃錯，英文老師說要寫瑪莉才對，傻眼」

「個人淺見：語言是拿來溝通的，不是拿來考試的」

「問老師too much怎麼翻」



另有網友坦言：

「所以才會有補習班，補習班老師就會大量補充給學生，一個單詞有很多的意思，不只是單單課本上的」

「連我住海外、教過英文也做過專業翻譯的都很疑惑，有需要這麼吹毛求疵嗎」



也有網友質疑：

「會不會是同學交換互改的？」

「這明顯是交換改同學故意搞他吧？」



原PO則補充回應，「孩子說：隔壁同學問過老師」，打算之後見家長再詢問老師翻譯的狀況。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】