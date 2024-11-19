女記者被裁員！識Sugar Daddy月收＄X萬零用　僅1物回報讓她心動

突然失業需要「甜心爸爸」（Sugar Daddy），結果難以脫身？英國1名32歲女生在某平台認識52歲甜心爸爸，對方是名失婚男子，為人「有魅力、充滿紳士風度、很聰明」，資產更達7位數英鎊，在她失業時每月支付她2,000英鎊（約2萬港元）生活費，只要求她陪聊天和發裸照，「交往」3年也只上過1次床。女事主試過和同齡男子約會，但他們「平庸、毫無吸引力」，坦言喜歡甜心爸爸，無奈對方年紀已能抱孫，但自己仍想組建生小孩，「知道自己要返回現實」，卻想無法踏出第一步，現階段想先找回記者工作。



女事主坦言兩人交往３年來只上過１次床。（示意圖／Unsplash)

Sugar Daddy極紳士、有魅力

倫敦1名32歲女子匿名投稿至美國網媒，透露自己被52歲的甜心爸爸大衛（化名）包養3年，對方是1名美國公司的行政總裁，每月都會給她2,000鎊的生活費。

女事主指，她在某著名甜心爸爸平台上交友，雖規定不能進行性交易，但會員的互動實際上都包含性和金錢，試過和1名男會員去酒吧，對方當晚就提出性交易，她馬上拒絕。直至她遇到大衛，兩人見面像正常約會，大衛是名失婚男子，頻繁往來倫敦及美國，首次見面是在倫敦1間餐廳，對方富魅力、有紳士風度、聰明、淨資產達7位數字，雖然如此，他為人毫不傲慢，對侍應很有禮貌，會偷偷留下「慷慨的小費」。

3年來只上過1次床

兩人關係很快親密起來，會在高級酒吧依偎在角落，拖手和接吻，每次約會大衛都會問有沒有地方需要幫忙，然後「巧妙地」將200或500鎊（下同，約2000或5000港元）塞入她手裏，令她不會尷尬。由於大衛需要經常來回倫敦和美國公幹，非常忙碌，3年來他們只上過1次床。

女事主稱同齡男子。（示意圖/Unsplash)

月付2,000鎊 要求約會聊天及發裸照

女事主認識大衛後被公司裁員，住所又面臨加租，她向大衛要求更多「金援」，對方很慷慨且表示理解她的處境，表示自己年輕時也常財困，試過身無分文，收到訊息後直接存了500鎊給她。

大衛自此每月支付她2,000鎊「資助」，唯一要求只是裸照和陪他約會聊天，女事主指他從不主動索要裸照，但「我樂意提供」。雖知道兩人關係屬於交易性質，但仍非常在意他，喜歡他沒有控制慾，「我喜歡錢，也喜歡和大衛的關係」，但知道這關係不長久。

女事主稱同齡男子平庸、毫無吸引力，難以和大衛相比。（示意圖／Unsplash)

同齡男性「平庸、毫無吸引力」

女事主對大衛心存感激，讓她有錢應付生活所需，其至買到名牌手袋、鞋等，之後更會嘗試說服對方購買一個單位給自己。大衛的年紀已能抱孫，但她想組織家庭生孩子，3年來她認識了數名年齡相若的男子，但他們「平庸、毫無吸引力」，有人首次約會是邀她回家看Netflix，因為「懶得帶我去吃晚餐」，「自己知道要返回現實，停止在幻想當中及拿對方的金錢。但我愛以上關係、愛大衛，我不想返回現實，希望可以一直下去」。目前她正努力重投記者工作，先找回固定收入，但不會積極認識其他男人，她投稿前已徵得大衛同意。

網民：更像忘年戀

有網民認為樓主只要感覺被寵愛，這段關係就沒問題，部份人則提醒男方早晚會對她失去興趣，「如果這段關係要向家人隱瞞，那樣是不健康」。不過，網民認為大衛的資助金額不多，其實遠遠稱不上「包養」，而且他的行為根本不像甜心老爸，兩人更像在「忘年戀」，「但顯然你對自己的選擇存疑，否則你不會想隱藏，你不擔心別人的想法」。

（綜合）