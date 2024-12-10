完美解決Mac mini散熱│廚房小工具零違和感　網民：Apple該出正版

Apple今年推出M4 Mac mini，機身體積再大幅縮細，惟電源鍵及散熱風口設於機身底部，散熱問題惹起部份用顧慮。社交平台日前瘋傳照片，有上載者形容「老婆係好嘢，可以完美解決mac mini散熱問題」，照片則顯示Mac mini被放在金屬蒸餸架上，尺寸更剛剛好完美配合底部的出風口的大小。



網民都驚為天人，紛紛笑言「又平又好用」、「呢舊咪係iFrame」、「東方偉大發明」、「Apple該出正版啦，不過售價過千」。不過，也有人指是多此一舉，因Mac用戶一般很少開關機，而且Apple引入了重新設計的散熱系統及底部設計，根本不會引起機身過熱問題。



有網民日前在社交平台上傳照片，顯示Mac mini底部被放在蒸餸架，尺寸剛剛好，完美配合底部的出風口的大小。（小紅書圖片）

蒸餸架尺寸完美配合Mac Mini

相關照片早於今年11月由1名小紅書網民發布，文中表示「買一個鍋裏蒸東西的支架，解決需要抬起來mac mini才能開機的問題，而且尺寸幾乎完全契合，還能增加散熱，簡直完美！」。照片近日被香港網民轉發至facebook群組，樓主笑言「老婆係好嘢，可以完美解決mac mini散熱問題」。

網民意見兩極：好實用VS多此一舉

據照片所示，Mac mini被放在香港人熟知的蒸餸架上，尺寸更剛剛好完美配合底部的出風口的大小，完全沒有違和感。帖文隨即引來大批網民熱議，有人認為該想法非常實用，又紛紛開玩笑指「加個logo賣貴幾百」、「仲要幾靚仔」、「早咗50年推出嘅配件」、「反轉部機，擺杯茶就可以保溫啦」、「Mac架Pro」、「Tim Cook應參考，Apple該出正版啦，不過售價過千」。

然而，也有網民指出將機身放在蒸餸架上只是多此一舉，留言指「搞咁多，反轉，打直就得」、「請問各位，真的有必要晾高佢嗎，我就咁放桌上唔覺佢熱」。

Apple用家習慣不關機

翻查資料，全新M4 Mac mini 機身尺寸縮小 5x5 吋，較以往縮細了一半以上，並引入了重新設計的散熱系統。新設計的散熱架構能有效引導空氣流動，使裝置內部的不同層次保持適當的溫度，最後在 Mac mini 底部的出風口排走，為用家帶來更佳的散熱效果，確保運行的穩定性。另外，Apple也曾解釋電源鍵設在機身底部的原因，指出大部份用戶傾向讓Mac mini處於待機狀態，故認為對實際使用及方便程度影響不大。

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