香港飲食業發生甚麼事？2男女食客坐4人空枱　遭店員趕走拒做生意

在香港經營食肆成本高，「搭枱」成為常態，但最近1名網民在討論區發文，表示日前到灣仔一食肆吃飯，其間看到1對男女食客入座，起初店員要求他們「搭枱」，不過該對男女其後看到1張空出來的4人枱便直接坐下，並表示「到時有人先算」，意指有客人需要時才再轉移位置，不料店員忽然大發脾氣，「話唔做佢哋生意趕佢哋走」。樓主表示，當時店內的入座率只有一半，店外也沒有人排隊等候，因此他也不明白店員不滿的原因，逐向網民求教，「有冇飲食業嘅ching可以講下間嘢咁做有咩益處？」。



樓主稱在用餐期間看到1對男女食客入店，起初店員要求他們「搭枱」，不過該對男女其後看到1張空出來的4人枱便直接坐下，惟店員見狀大發脾氣，「話唔做佢哋生意趕佢哋走」。（《行運一條龍》劇照）

店員堅持讓食客「搭枱」

樓主在連登討論區以「究竟香港飲食業發生咗咩事」為題發文，表示早前到灣仔一食肆吃午飯，其間看到1對男女入店，樓面女店員着他們與其他食客「搭枱」，同時卻有張4人枱空出來沒有人坐，該男女表示希望坐在4人枱，「個阿嬸就不斷話坐嘅話有人嚟就要叫佢哋搬枱」。不過，最後該對男女還是坐在4人枱的位置，「佢哋好似講咗句到時有人先算」；不料，店員見狀即大發脾氣，「阿嬸無啦啦着晒掣話唔做佢哋生意趕佢哋走」，最終其中的男客人一邊離開食肆，一邊大罵。

樓主在文中指，其實事發當時店內入座率只有一半，門外也沒有排隊等位，「我都唔喺幾明個客有咩嘢錯，有冇飲食業既ching可以講下間嘢咁做有咩益處？」。

樓主續指，事發當時店內入座率只有一半，門外也沒有排隊等位，因此不解店員為何堅持要食客「搭枱」。（《淪落人》劇照）

網民批食肆無理趕客

帖文一出，不少網民隨即留言，有人批評涉事食肆無理趕客，「開名，下次留意下唔入去」、「慣咗留位畀陰間嘅人嘛，所以市道差咪執囉」、「做生意都知邊段時間多人，邊段少人㗎啦，多（客人）都算啦，你都坐唔滿，都唔畀人坐得舒服啲」、「之前去酒樓飲茶又係咁，明明大量吉枱，係要逼人搭枱，啲嘢又難食，永久blacklist（黑名單）」。

不過，也有認為店員的做法情有可原，「有咩問題？你之後有4人入嚟佢坐邊？」，又笑言相關客人只是說錯話，觸發了店員神經，「可能生意唔好，佢嗰句『有人先算』咪覺得人哋串佢冇生意，事實又係，打算執嘅舖，唔Care你嗰幾十蚊生意仔啦」。