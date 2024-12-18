趕客？港男買$35衫　被店員狂罵：咁平都Check黐線㗎？　後續絕了

港府大力宣傳「做多一步好客之道」，但未必個個商戶能做到。有港男於網上發布影片，指在深水埗福華街排檔買每件35元的上衣，他正想檢查有否破損時，竟被店員搶回衣服並揶揄「我啲衫全部爛嘅，你唔好買呀！三十幾蚊件衫都要check？咁平嘅嘢都仲要睇得咁清楚啊！」。樓主購買衣服不成，但塞翁失馬焉知非福，後續竟有驚喜，直呼「好彩冇買到！」。



影片引來網民熱議，紛紛批評店員行為「趕客」，「平唔可以check？」、「咁嘅態度仲買咩，叫佢食X啦」、「加速去淘寶買衫速度咁佢搞死自己」、「唔畀人檢查一律建議唔好做生意，執X咗佢」、「香港好客之道？」。



有港男在深水埗福華街排檔買35元衣服，正想檢查有否破損時，竟被店員搶回衣服並揶揄。（影片截圖）

店員狂罵：30幾蚊件衫都要check？黐線㗎？

該港男12月14日（星期六）於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布影片，指在深水埗福華街1個排檔買3件衣服，準備付款時想反轉查看衣服車線有否「爆爛」，詎料店員即衝上來搶回衣服不賣，更發難說「我啲衫全部爛嘅，你唔好買呀！」、「30幾蚊件衫都要check？ 黐線㗎？三十⋯⋯」。

從樓主上載影片看到，店員拿起衣服走近樓主，揶揄「35蚊件衫啊，仲逐個線步逐個線步睇下有無爛啊，咁平嘅嘢都仲要睇得咁清楚啊！影住佢啊」。店員說畢返回店舖，樓主則反嗆「好啊，多謝你啊，35蚊唔係錢嚟嘅？」。

店員拿起衣服走近樓主，揶揄「35蚊件衫啊，仲逐個線步逐個線步睇下有無爛啊，咁平嘅嘢都仲要睇得咁清楚啊！影住佢啊」。（影片截圖）

店員拿起衣服愈走愈近。（影片截圖）

店員說畢返回店舖，樓主則反嗆「好啊，多謝你啊，35蚊唔係錢嚟嘅？」。（影片截圖）

樓主後續超驚喜

然而，雖然買不到這店舖的3件衣服，但塞翁失馬，焉知非福，樓主後續遇上更開心「驚喜」，「佢（店員）搶返晒，唔賣畀我……跟住我行到街尾，原來賣25蚊！好彩冇買到！」。

網民批趕客：自己搞死自己

網民看過影片議論紛紛，不少人批評店員離譜，「平唔可以check？」、「去街市買$10菜都睇下有冇爛同食唔食得啦！收X啦檔主」、「咁嘅態度仲買咩，叫佢食X啦」、「加速去淘寶買衫速度咁佢搞死自己」、「作為消費者有權檢查貨品有否損壞再決定是否要買，作為實體店檔主唔畀人檢查一律建議唔好做生意，執X咗佢」、「真金不怕紅爐火，真靚怕咩check」、「香港好客之道？」、「其實呢類檔主見得多，以為自己啲嘢賣得平，check多兩眼就起晒槓，我一定走，唔會幫襯！」、「咁反應應該真係賣爛衫」。

網民看過影片批評店員離譜「趕客」。（影片截圖）

不過也有網民質疑是否樓主檢查太久才引起店員不滿，「Check無問題，係咪樓主係驗屍官？呢啲都會阻住人做生意，俾人寸都正常！咁多客行嚟行去，佢又要企喺度等你咁耐，30蚊件都無乜錢賺你，一陣喺度等你錯失咗其他客人或者俾人偷嘢，得不償失！」、「Check咗幾耐？」。樓主回覆時強調沒有極查太久，「揀好晒，啱啱反轉想check，佢就衝埋嚟囉，叫我哋唔好反轉件衫！」。