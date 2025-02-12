列車阿婆逼年輕人讓關愛座+搶手機：我70歲！　仙氣女車長神招KO

【讓座爭議／關愛座／博愛座】鐵路列車「博愛座（關愛座／優先座）」是長者專用座位？網上瘋傳影片，指台灣台鐵列車內，有老婦要求年輕乘客讓出博愛座，聲言「我70歲了！應該要讓坐」。有乘客看不過眼與老婦發生爭執，其間老婦不滿被拍攝而搶去手機，令衝突場面升溫，最終女列車服務員用絕招令老婦收聲並下車離開。



影片引來網民熱議，大讚女列車長「做得好」，又批評老婦行為離譜，「恃老賣老」、「博愛座是給有需要的人使用，不是長者專用座！」。也有不少網民「錯重點」，被女車長的美貌吸引，爻讚「美爆」、「有仙氣」。



網上瘋傳影片，指台灣台鐵列車內，有70歲老婦要求年輕乘客讓出博愛座，更搶手機與乘客爭執。（影片截圖）

老婦逼年輕乘客讓座：我70歲了！

關愛座爭議屢見不鮮，有網民在「爆料公社」以「又是博愛座！」為題發布多段影片，指台鐵台北往桃園方向列車內，有1名「倚老賣老」的老婦，一上車就很不客氣用「三字經」要求坐在博愛座的年輕乘客讓座。有乘客「打抱不平」，用手機拍下當時情況，卻被老婦搶去手機，幸有其他乘客幫忙錄影，揶揄「老人很有力氣罵人（罵了一整路）跟搶手機，所以真的不需要座位啊」。

影片見到，老婦質問「不是博愛座嗎？」，「打抱不平」的紫衣女子回應「人家也有需要啊，為什麼叫人起來？」。老婦續問「需要？他為什麼需要？他幾歲而已？」，紫衣女反駁「幾歲怎麼樣？年輕人不能坐？」。老婦不滿被紫衣女教訓，「你就跟我說而已？」，紫衣女反駁「因為只有你叫人家起來」，老婦卻批評「你真奇怪，亂講話！」。

據指，老婦一上車就很不客氣用「三字經」要求坐在博愛座的年輕乘客讓座，更搶去拍攝者手機，其間穿紫衣的女乘客挺身「打抱不平」。（影片截圖）

據指，老婦一上車就很不客氣用「三字經」要求坐在博愛座的年輕乘客讓座，更搶去拍攝者手機，其間穿紫衣的女乘客挺身「打抱不平」，其後有女列車長到場。（影片截圖）

據指，老婦一上車就很不客氣用「三字經」要求坐在博愛座的年輕乘客讓座，更搶去拍攝者手機，其間穿紫衣的女乘客挺身「打抱不平」，其後有女列車長到場。（影片截圖）

這時女列車長前來處理，向老婦表示，「這樣子，人家都不用坐了，你下一站，沒有辦法，你要先下車。一上來就在那邊吵，在那邊鬧」。老人反嗆，「你的車很高貴，人都不能坐就對了」；女列車長反問「是誰不給人家坐啊？」，老婦仍死撐「以後看到你的車都不會搭」。

老婦搶乘客手機爆衝突

另1段影片見到，老婦已搶去拍攝者的手機，紫衣女欲搶回手機，與老婦爆發爭執。老婦表示，「那個是博愛座啊，對不對？」，紫衣女怒氣回應「博愛座你要人家讓座就要客氣一點！」。老婦強調「我已經70歲了」，紫衣女反嗆「70歲又怎麼樣？」。

女列車長直斥老婦罵人行為不當，老婦卻竟無悔意表示「我70歲了，不行嗎？」，女列車長即反駁「怎麼樣，了不起嗎？可以隨便說叫人家起來嗎？」。（影片截圖）

女列車長絕招KO

這時女列車長再出招，指斥老婦罵人行為不當，老婦卻竟無悔意表示「我70歲了，不行嗎？」，女列車長即反駁「怎麼樣，了不起嗎？可以隨便說叫人家起來嗎？」。老婦稱「他（年輕乘客）自己起來，不是我叫他起來」，女列車長回應「他（年輕乘客）起來是不想跟你吵，不是每個人都那麼好啊」。老婦聞言「擰轉臉」不忿說「那就別講了」，然後收聲。

女列車長最終令老婦收聲。（影片截圖）

女列車長最終令老婦收聲。（影片截圖）

女列車長最終令老婦收聲。（影片截圖）

網民批老婦離譜：恃老賣老

網民看過影片大讚女列車長「做得好」，紛紛批評老婦行為離譜，「恃老賣老」、「博愛座是給有需要的人使用，不是長者專用座！」、「潑婦」、「當你還有力氣和別人搶座位，就代表你還不需要博愛座」。

網民讚女列車長「有仙氣」

不過，有不少網民對帖文「錯重點」，紛紛被女列車長的美貌吸引，留言稱「列車長很美，跪求列車長ig」、「這女列車長是哪一班的，我想只搭成這班」、「有仙氣」、「美爆」、「戀愛了」。

不少網民「錯重點」，被女列車長的美貌吸引。（影片截圖）

翻查資料，事件於2024年9月11日晚上8時半左右發生，影片至近日引起熱議。鐵路警察表示，當時方姓老婦因博愛座問題與乘客在車廂內爭執，經過列車長及一旁民眾勸導，自行於桃園車站下車離開。