馬鞍山派銅錢女現身旺角公司放低4個銅錢　精神科醫生：別刺激她

一名「派銅錢」女子近日成為網民熱議對象，不止一名網民網上發文，指在馬鞍山及旺角遇到一名女子偷偷將銅錢放到陌生人的隨身袋、店舖門口，甚至小孩的衣服中，直言對其行為感到不安，質疑女子別有企圖，或是精神出現問題。有精神科醫生指難從其行為評估該女子是否有精神問題，建議路人如擔心應避開，亦不應作刺激對方的行為。

至昨午再有網民稱涉事女子昨晨到其任職的旺角公司放下4枚銅錢，再次引起熱議。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」圖片）

樓主稱涉事女子昨晨到其任職的旺角公司逗留一會後，放下4枚銅錢便離開。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」截圖）

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早前有網民於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」發文，稱上周一（25日）與兒子行經恆安邨時，遭一名女子由商場跟蹤至幼稚園門外，並指對方曾接觸兒子頸後，事後在手袋及兒子身上發現兩個銅錢，呼籲網民注意。帖文引起熱議，有人指曾遇同一女子，並曾「畀佢丟水晶石」，更指涉事女子會「無啦啦走去鬧人」。

昨午再有網民於同一群組發文，稱同一女子昨晨11時許於其任職的旺角公司出現。職員上前詢問時她無任何反應，僅取了一張卡片，逗留一會後離去，惟樓主事後執拾文件時發現公司出現4枚寫有「宣統通寶」的銅錢，大廈電梯內亦有同樣款式的銅錢，懷疑是女子放下。樓主即時向經理滙報，並指經理亦對事件感到無奈及驚訝。

樓主稱女子離開後，他執拾文件時發現公司出現4枚寫有「宣統通寶」的銅錢。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」圖片）

網民得知後直指「好恐怖」，質疑女子到處放銅錢的行為不知有否目的，又懷疑她精神有異，「亂咁放銅錢係乜嘢玩法？」，「很可能是精神狀況有異」，「我唔會想有人放嘢係我小朋友身上囉，仲要玩跟蹤，要人體諒佢？覺得佢係做好事？」

恒安區區議員鄭則文接受《香港01》查詢時表示，留意到街坊對涉事女子的關注，稱早於農曆新年時已有人向他反映，但暫無收到關於該女子的投訴。鄭說，至今街坊只反映涉事女子的行為有異，但認為她並無犯罪意圖或對他人安全造成極大威脅，亦相信她並非恆安邨居民，已呼籲屋邨管理公司留意該女子，並會向警方跟進事件。

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中大精神科學系教授李誠表示，難以單憑女子的簡單行為，判斷對方精神是否出現問題，他指部分精神病或會導致患者作出一般人眼中的怪異行為，舉例如患有妄想症、思覺失調或精神分裂症的患者或會出現幻聽，令患者按幻聽的聲音作出旁人不能理解的行為；而躁狂症患者受病情影響，亦有機會失去自我抑制，作出社交上不被接受的行為；甚至濫藥者亦會受藥物影響下做出與現實世界邏輯不吻合的行為，故難以單憑網民描述斷定涉事女子是否必定出現精神問題。

對於有市民感不安，李建議如遇到相關情況，最好還是避開，避免刺激對方或直接與其理論，有需要可通知保安或警方處理。