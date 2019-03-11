台抑鬱症高中生上吊亡　單親媽無力負擔殮葬費　獲好心警幫助籌錢

台中市第一警分局警備隊警員林志營是警界公認大善人，他之前接獲張姓婦人的求助，因張女就讀高中的兒子，在二月間上吊尋短，但因張女是單親媽媽，獨力扛起家計，突來的憾事，讓她無力負擔喪葬費用，林也協助向區公所、慈善團體申請補助，順利湊起9萬餘元（約2.3萬港元），讓張女兒子可在8日順利出殯。

台中市第一警分局警備隊員林志營（右）協助張姓婦人籌措近10萬台幣的喪葬費用。（台中市第一警分局提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

林志營表示，張姓婦人年約45歲，張女已離婚七年多，獨力扶養兩個兒子，分別就讀國中、高中，但就讀高中的兒子罹患重度憂鬱症已有兩年多的時間，也因此而休學。二月底留下遺書後上吊，張家也被區公所列為特殊境遇家庭。

林志營說，張女因只從事販售手工麵包，經濟狀況不佳，每月收入僅一萬餘元（約2,500港元），張女無力籌措到近十萬元的喪葬費用，張女在廟宇的介紹下，找到他，他得知後才再向豐原區公所、台中市友愛、善願等慈善團體申請補助，讓全案可以圓滿。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】