阿媽遊日爆買藥品囤貨　網民超困擾求解救　惹正反大激辯

很多人出國都喜歡大採購一番，尤其是到了日本，更是要去搜刮各種常備藥品，但囤這麼多貨到底好不好呢？有位網友就在批踢踢上提到，媽媽和阿姨非常熱愛去日本，每次去都會買一大堆藥品、保健品、營養品回來，雖然很多東西台灣都有賣，但媽媽就是喜歡在日本到處比價，也幫很多朋友代購，讓原PO感到非常困擾，希望能知道怎麼說服媽媽別再買了！此文一PO，就引發正反兩方的鄉民進行激烈的討論！

有位網友就在批踢踢上提到，媽媽和阿姨非常熱愛去日本，每次去都會買一大堆藥品、保健品、營養品回來，讓原PO感到非常困擾。（PTT截圖）

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正方：日本藥品真的好用！

有些網友認為，日本的藥品就真的很好用，他們自己也很喜歡囤貨，這根本沒什麼～（即睇網民留言▼▼▼）

反方：長輩用藥還是買台灣的好！

另一派的網友則認為，長輩的藥品還是選擇台灣買得到的比較安全，能避免藥物過敏時求助無門，或者需要用時買不到的窘境。（即睇網民留言▼▼▼）

媽媽開心就好啦！

雖然正反兩方網友都有理，但有一群人則是認為，這只是老人家的樂趣，如果對生活沒有影響的話，就別干涉了吧！（即睇網民留言▼▼▼）

至於原PO想了解的「阻止媽媽爆買的方法」，有網友建議利用入境藥品有限制超量會罰款、台灣價格比較便宜的方法幫媽媽踩煞車。BUT～出國玩真的很容易想大買特買啊！若不是太嚴重的情況，就隨著長輩吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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