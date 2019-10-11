阿媽遊日爆買藥品囤貨　網民超困擾求解救　惹正反大激辯

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很多人出國都喜歡大採購一番，尤其是到了日本，更是要去搜刮各種常備藥品，但囤這麼多貨到底好不好呢？有位網友就在批踢踢上提到，媽媽和阿姨非常熱愛去日本，每次去都會買一大堆藥品、保健品、營養品回來，雖然很多東西台灣都有賣，但媽媽就是喜歡在日本到處比價，也幫很多朋友代購，讓原PO感到非常困擾，希望能知道怎麼說服媽媽別再買了！此文一PO，就引發正反兩方的鄉民進行激烈的討論！

有位網友就在批踢踢上提到，媽媽和阿姨非常熱愛去日本，每次去都會買一大堆藥品、保健品、營養品回來，讓原PO感到非常困擾。（PTT截圖）

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正方：日本藥品真的好用！

有些網友認為，日本的藥品就真的很好用，他們自己也很喜歡囤貨，這根本沒什麼～（即睇網民留言▼▼▼）

反方：長輩用藥還是買台灣的好！

另一派的網友則認為，長輩的藥品還是選擇台灣買得到的比較安全，能避免藥物過敏時求助無門，或者需要用時買不到的窘境。（即睇網民留言▼▼▼）

媽媽開心就好啦！

雖然正反兩方網友都有理，但有一群人則是認為，這只是老人家的樂趣，如果對生活沒有影響的話，就別干涉了吧！（即睇網民留言▼▼▼）

至於原PO想了解的「阻止媽媽爆買的方法」，有網友建議利用入境藥品有限制超量會罰款台灣價格比較便宜的方法幫媽媽踩煞車。BUT～出國玩真的很容易想大買特買啊！若不是太嚴重的情況，就隨著長輩吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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