實彈槍械呈堂做證物　南非律師意外被槍擊中臀部　送院搶救終不治

南非一名律師日前於庭上打官司的時候，意外被作為證據提堂的霰彈槍擊中，送院證實不治。死者的法律界朋友認為，槍枝作為證據拿上法庭根本不需要裝有子彈，認為有人需要對事件負責。

華特（Addelaid Ferreira Watt）在庭上被一支手槍意外擊中，最後送院不治。（fb「Addelaid Ferreira Watt」圖片）

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意外於南非誇祖魯納塔爾省（KwaZulu-Natal）一個地區法院內發生，育有一女的51歲律師華特（Addelaid Ferreira Watt）周一（18日）在法庭內打官司時，突然被跌於地上的霰彈槍擊中左邊臀部。雖然法院內的職員已經盡力為她止血，但她被送院搶救後證實不治，醫生相信子彈傷及華特的大動脈致死。

事發時法庭正審理一宗持槍入屋行劫案，擊中華特的槍枝為匪徒犯案時使用的槍械。現時南非警方已經將案件列為誤殺案處理，將調查為何槍枝在仍然有子彈的情況之下就被呈上法庭作證物。

華特（Addelaid Ferreira Watt）的意外現已被列為誤殺案處理。（網上圖片）

華特的法律界朋友不但質疑為何槍械會有子彈，更認為有人要為事件負責，提及「被指犯案時一起使用的槍械及彈藥，在呈堂的時候就應該分開處理，所以有人會遇上大麻煩」。

（綜合）