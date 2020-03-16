新冠肺炎｜大溪地航空「疫市」推16.5小時直航機　兩大原因破紀錄

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下航空公司大受打擊，不過大溪地航空（Air Tahiti Nui）昨日（15日）在疫市下直航大溪地及法國巴黎，這班長達16小時30分鐘、航程達15,715公里的超長途內陸機航班，成為航空迷討論焦點！

大溪地航空在疫市下直航大溪地及法國巴黎，令不少航空迷都感到驚奇。（大溪地航空網站圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

從航空資料網站flightaware可見，該航班從大溪地出發之後直航到法國巴黎。（flightaware網站圖片）

該航班TN64由法屬大溪地的大溪地國際機場出發，不停站直飛抵達法國巴黎，航班於當地時間15日凌晨2時56分起飛，於巴黎時間清晨5時48分着陸，最後實際飛行時間為15小時52分鐘，航班以波音787-9飛機執飛。

TN64原定從大溪地出發後會先在美國洛杉磯機場停一站，之後再出發到巴黎，不過由於美國在上周三（11日）宣布禁止歐洲旅客入境，大溪地航空為了令航班可以繼續飛行只能將航線改為超長途直航線。其他日子的航班，其實改為中停加拿大，偏偏這一天的航班可以改為直航原來有兩大原因。

首先，是負責執飛的波音787-9飛機有超長途航行的能力，令航空公司可以考慮兩地直航；加上當日剛好是順風，令飛機可以節省燃油，所以16.5小時的超長直航才可成真。是次航班剛好有天氣配合，相信只是特例。

↓↓↓ 機上防疫8不做 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

現時世界上最長的定期直航不停站客運航班由新加坡航空營運，航班SQ21來往新加坡及美國紐約，航程達15,344公里，需時約18.5小時。最長的內陸航空則由夏威夷航空營運，航班HA89來往檀香山及波士頓，航程達8200公里，需時約11.5小時。換言之，這次大溪地航空的TN64航班雖然是特例，但也是有紀錄以來最長距離不停站的內陸機航班。

（綜合）

↓↓↓ 同場加映：另類防疫法 ↓↓↓

+ 9 + 8 + 7