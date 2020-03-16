雞排妹分手後繼續同居全為報復　吳宗憲：要他精盡人亡嗎？

台灣女星雞排妹（鄭家純）上綜藝節目《小明星大跟班》，談論主題「當12星座變成前任！分手後你是哪種舊情人？」處女座代表的雞排妹自曝曾為了報復劈腿男友，竟逼迫男友分手後繼續「住在一起」，背後原因讓眾人聽了驚呼連連。

雞排妹自曝曾為了報復劈腿男友，竟逼迫男友分手後繼續「住在一起」。（《小明星大跟班》截圖）

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星座專家安格斯在節目中分析：「當處女座變前任，分手後雙方就是仇人。」雞排妹忍不住點頭認同並笑說：「有次朋友問我某位前男友姓什麼，我思考了5分鐘，還是想不起來他姓什麼，真的忘得一乾二淨。」

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但若是遇到劈腿渣男，情況又不一樣了，雞排妹透露：「曾經有任男友跟我提分手後，我才發現他居然要結婚了，我一定要讓對方（另一個女生）也知道我的存在，我就要求這男人來跟我住一個禮拜，還要他主動跟未婚妻說這件事。」這讓主持人吳宗憲（憲哥）聽了笑回：「是要讓他精盡人亡嗎？」雞排妹趕緊解釋：「是我覺得不公平，這種痛苦不能我一個人承受。」

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但雞排妹也有死敵，坦言曾經被「天蠍女」纏上，氣憤道「我跟某任男友在一起時，粉專就收到一封私訊，說我男友已經和別人訂婚，又過了一陣子，換我男友收到一封Email，裡面都是我近期上新聞的內容，然後寫說『你怎麼會辜負你爸媽對你的栽培，跟這種爛咖在一起』，各種不好聽的言語，後來發現這些都是他前女友做的，她是天蠍座！」

聽完雞排妹要求與前男友同居，吳宗憲忍不住笑回：「是要讓他精盡人亡嗎？」（《小明星大跟班》截圖）

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