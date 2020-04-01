新冠肺炎｜台政府以《動物之森》改圖抗疫？蘇貞昌回應令網民爆笑

台灣財政部社交平台小編今日前引用Switch《集合啦！動物森友會》遊戲內容，發文：「集合啦！亂跑之友會！」，呼籲居家檢疫者不要亂跑，否則會被罰100萬元（台幣、下同）。卻引來當地行政院長蘇貞昌回應：「罰款不得以鈴錢折抵，特此聲明」。

台灣財政部社交平台上載《動森》改圖引起網民熱議。（Facebook@中華民國財政部）

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台灣財政部小編發文表示，違反居家隔離或居家檢疫的的跑友們，最高新台幣100萬元等你！如果不想要過無人島的生活，就要乖乖配合防疫，保持個人良好的衛生習慣，不要心存僥倖，以身試法。

最後，小編表示「乖乖在家，正向防疫！」、「追劇追爆，遊戲玩爆！」、「絕不出門，我宅我驕傲！」鼓勵正向防疫。

而小編引用最近人氣很高的Switch遊戲，《集合啦！動物森友會》在遊戲中玩家居住在一個正在開發的無人島中，並在島內進行園藝、布置室內外家具或是同移居到島上的居民交往等活動。

而蘇貞昌跟得上流行腳步，在留言區回應，罰款不可以以鈴錢折抵，也是遊戲當中的錢。網友也紛紛留言：「小編上班不要偷玩遊戲」。

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